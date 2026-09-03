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Preşedintele Consiliului European vine azi la Bucureşti, unde se va întâlni cu Nicuşor Dan

- Profimedia
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Editor Mihai Iorga | Timp citire: 1 minut
Publicat la 03.09.2026, 07:35 | Modificat la 03.09.2026, 07:37

Preşedintele Nicuşor Dan îl va primi joi, la Palatul Cotroceni, pe preşedintele Consiliului European, Antonio Costa.

Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, preşedintele Consiliului European va fi întâmpinat de şeful statului în Holul de Onoare al Palatului Cotroceni.

Cei doi vor avea convorbiri tete-a-tete, convorbiri oficiale, iar la final vor susţine o conferinţă de presă comună.

Conform agendei oficiale a lui Antonio Costa, acesta va călători în aceeaşi zi la Sofia şi la Atena, unde va fi primit de premierul bulgar, Ruman Radev, respectiv de şeful Guvernului elen, Kyriakos Mitsotakis.

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Antonio Costa a mai fost la Bucureşti şi în septembrie anul trecut. El sublinia atunci că "România este un element cheie pentru securitatea europeană". La rândul său, Nicuşor Dan aprecia că vizita preşedintelui Consiliului European în ţara noastră reprezintă "o dovadă a solidarităţii europene".

Mihai Iorga
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