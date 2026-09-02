Război total în Parlament în pline negocieri pentru noul Guvern. PNL şi USR au intrat în grevă la Camera Deputaţilor şi acuză PSD că s-a aliat cu AUR şi SOS România pentru a-şi asigura voturi de la partidele suveraniste.

Practic, deputaţii din cele două partide (PNL şi USR) nu au participat la şedinţa din Plenul Camerei Deputaţilor şi nici la şedinţele comisiei. Este răspunsul celor două partide după votul de ieri, 1 septembrie, din Camera Deputaţilor când, cu sprijinul PSD şi voturile AUR, UDMR şi minorităţi, s-a schimbat componenţa Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor. Mai exact, în conducerea Camerei Deputaţilor au intrat doi reprezentanţi noi de la AUR şi SOS România. Astfel, două locuri ocupate de USR şi PNL au fost eliminate.

Rămâne de văzut dacă această "majoritate" se va configura şi la momentul votului pentru instalarea viitorului guvern

Liberalii şi cei de la USR spun că asta nu e deloc o coincidenţă că se întâmplă în toiul negocierilor pentru formarea viitorului guvern. Prin acest favor făcut AUR şi SOS, PSD şi-ar fi asigurat sprijinul la votul pentru instalarea unui nou guvern, susţine PNL. Liderul deputaţilor UDMR spune că a formaţiunea a votat să-şi menţină funcţia în Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor, dar consideră că a existat o înţelegere între PSD, AUR şi SOS, iar această înţelegere ar avea ca scop ca PSD să-şi asigure voturile partidelor suveraniste în cazul în care Nicuşor Dan va desemna un premier din partea social-democraţilor.

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Altfel, această grevă parlamentară este doar la Camera Deputaţilor. În Senat, PNL şi USR şi-au trimis reprezentanţii. Rămâne de văzut dacă această "majoritate" acuzată de PNL şi USR se va configura şi la momentul votului pentru instalarea viitorului guvern.