Cultura care poate valora şi 60.000 de euro hectarul. Fermierii sârbi au dat lovitura cu o plantă neobişnuită

Cultivarea anghinarei este posibilă, dar succesul depinde de soi, sol, irigații și de modul în care plantele trec peste iarnă. Venitul brut potențial la hectar poate varia între 30.000 și 60.000 de euro, în funcție de preț și producție.

Anghinarea nu se numără printre culturile cultivate în mod tradițional pe terenurile agricole din Serbia, însă tocmai producția internă redusă ar putea reprezenta o oportunitate pentru fermierii care caută o nișă de piață.

Planta este bine cunoscută și folosită în bucătăria mediteraneeană, atât în stare proaspătă, cât și pentru procesare. Cultivarea ei este posibilă, însă depinde de mai mulți factori, printre care soiul ales, calitatea solului, existența unui sistem de irigații și capacitatea plantelor de a rezista peste iarnă, potrivit Blic.

Din acest motiv, pentru agricultorii fără experiență în cultivarea anghinarei, o variantă mai sigură ar fi înființarea unei suprafețe mici de test și identificarea cumpărătorilor înainte de extinderea producției.

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Producția poate depăși 20 de tone la hectar

Producția de anghinare poate varia semnificativ. Unele cercetări au arătat că soiurile hibride pot produce aproximativ 14,6-15,7 tone de căpățâni comercializabile la hectar, în timp ce anumite soiuri locale au înregistrat producții cuprinse între 2,6 și 7,3 tone la hectar.

În condiții favorabile, rezultatele pot fi considerabil mai bune. În unele teste au fost obținute producții cuprinse între 13,7 și 24,3 tone la hectar.

Și densitatea de plantare diferă în funcție de soi și de tehnologia de cultivare. Într-unul dintre sistemele de producție analizate au fost utilizate aproximativ 9.200 de plante la hectar, cu o distanță de 1,4 metri între rânduri și 0,8 metri între plante.

Investițiile inițiale includ pregătirea terenului, materialul săditor, sistemul de irigații, fertilizarea, protecția plantelor, forța de muncă, recoltarea, ambalarea și transportul. Costurile pot varia considerabil, mai ales dacă producătorul deține deja terenul, utilajele și infrastructura necesară.

Cât poate aduce un hectar de anghinare

Cea mai mare necunoscută rămâne prețul la care fermierul reușește să își vândă producția.

Dacă producția ajunge la 15 tone la hectar, iar prețul de vânzare este de doi euro pe kilogram, valoarea recoltei ar fi de aproximativ 30.000 de euro. La un preț de trei euro pe kilogram, venitul brut ar ajunge la aproximativ 45.000 de euro, iar la patru euro pe kilogram, valoarea producției s-ar ridica la circa 60.000 de euro.

Este însă vorba despre venituri brute, înainte de scăderea tuturor cheltuielilor de producție. În plus, aceste calcule presupun că întreaga recoltă poate fi vândută la prețurile respective.

Anghinarea are nevoie de o cantitate suficientă de apă, astfel că un sistem de irigații sigur reprezintă unul dintre elementele importante ale culturii. La fel de importantă este alegerea unui soi adaptat condițiilor climatice locale.

Cea mai mare provocare nu este producția, ci vânzarea

Prezența redusă a anghinarei pe terenurile agricole reprezintă în același timp un avantaj și un risc. Concurența este mai mică, însă nici piața locală nu este la fel de dezvoltată ca în țările mediteraneene.

Printre potențialii cumpărători se numără restaurantele, lanțurile de magazine, magazinele specializate și firmele din industria de procesare.

Fără o piață de desfacere asigurată dinainte, o producție pe suprafețe mari ar putea implica riscuri importante.

Din acest motiv, o abordare mai prudentă ar fi începerea cultivării pe o suprafață de câțiva ari, testarea soiurilor potrivite și verificarea cererii de pe piață. Abia după aceea ar putea fi luată în calcul extinderea culturii.

Anghinarea poate deveni o cultură de nișă interesantă pentru fermieri, însă veniturile potențial ridicate la hectar nu înseamnă automat și un profit mare.