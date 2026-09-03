Trump spune că e pregătit să atace Iranul în orice moment. Teheranul jură să "zdrobească" SUA

Donald Trump se declară pregătit să lovească din nou Iranul "în orice moment", după reluarea ostilităţilor duminică între Statele Unite şi Iran, punând capăt unei luni de acalmie. Iranul a lansat miercuri un răspuns de amploare în Orientul Mijlociu şi a jurat să "zdrobească" inamicul american.

"Aseară, am distrus mult mai mult decât radarul lor. Atacul de aseară a fost foarte violent şi suntem gata să lansăm un altul în orice moment", a declarat Donald Trump în faţa presei.

El s-a referit la atacurile aeriene americane de marţi seara, care au vizat obiective de apărare aeriană, sisteme radar şi instalaţii maritime.

Ca represalii, forţele armate iraniene au revendicat atacuri pe toate fronturile împotriva aliaţilor Statelor Unite din regiune – Iordania, Kuweit, Bahrain, Irak, dar şi Emiratele Arabe Unite.

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Consecinţă: preţurile hidrocarburilor au înregistrat din nou o creştere bruscă, Brentul depăşind din nou pragul de 90 de dolari.

Iranul a lansat miercuri un răspuns de amploare în Orientul Mijlociu şi a jurat să „zdrobească” inamicul american, după o noapte de atacuri mortale pe teritoriul său, care au transformat o nuntă într-o tragedie - o „crimă de război”, potrivit Teheranului.

Bombardamentele au provocat în total 19 morţi, dintre care şapte membri ai forţelor armate, dar şi civili, unul dintre cele mai mari bilanţuri din ultimele luni.

Preşedintele Parlamentului iranian şi negociatorul-şef, Mohammad Bagher Ghalibaf, au calificat Statele Unite drept "Satana" după atacul asupra unei nunţi unde au murit patru persoane, amintind totodată de bombardamentul unei şcoli din Minab, care a ucis 155 de persoane, dintre care 120 de copii, în primele ore ale războiului.

Armata americană nu a reacţionat la atacul care a lovit nunta, dar a afirmat că "nu vizează niciodată civilii, spre deosebire de Gardieni".

Purtătorul de cuvânt al ministerului iranian de Externe, Esmail Baghai, a condamnat cu vehemenţă o "crimă de război", deplângând faptul că "o ceremonie de nuntă a fost bombardată cu sălbăticie în cadrul luptei disperate a Statelor Unite de a-şi ascunde eşecul".

Hotărât să riposteze, Iranul a avertizat Statele Unite că, de acum înainte, trebuie să se aştepte la o „nouă strategie” menită să „distrugă fundamentele” inamicului, fără a oferi detalii cu privire la aceasta.