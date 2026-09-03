Coşmarul all inclusive de pe litoralul românesc s-a încheiat cu lacătul pe uşă pentru restaurantul unde zeci de turişti au luat masa. Neregulile sunt extrem de grave - de la mâncare ţinută în condiţii improprii şi până la mizerie de nedescris în bucătărie. Vreme de şase luni, proprietarii nu mai au voie să deschidă localul şi trebuie să achite şi o amendă. Turiştii îşi vor primi acum banii înapoi. Din fericire, patru din cele şase persoane internate au fost lăsate să plece acasă, după ce starea lor s-a îmbunătăţit.

După ce s-a dat alarma la hotelul din Saturn, unde 58 de turişti s-au îmbolnăvit, inspectorii sanitari și cei ai Protecției Consumatorului au intrat în bucătăria hotelului. Ce au găsit acolo explică totul. Jumătate de tonă de alimente depozitate greșit, frigidere stricate. Marfa intra și gunoiul ieșea pe aceeași ușă.

Hotelul a mai fost verificat în urmă cu trei zile de inspectorii sanitari, însă atunci au dat o amendă de 10.000 lei şi au cerut remedierea problemelor găsite. Controlul de azi-noapte însă, a arătat că angajaţii nu doar că nu au rezolvat neregulile, ba chiar le-au înmulţit.

Între primul control și îmbolnăviri au trecut 72 de ore în care nimeni nu a verificat dacă amenda a schimbat ceva. Turiștii au continuat, în tot acest timp, să mănânce la bufet.

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"Nu arată fericit bucătăria. Ouăle sunt crude, nu sunt gătite. Sunt în frigider alături de... nu îmi dau seama ce poate fi. 16 grade în ce ar trebui să fie frigiderul dumneavoastră", au declarat inspectorii la faţa locului.

"Unitatea a fost sancţionată contravenţională cu amenzi în valoare de 17.000 de lei, dar cea mai drastică sancţiune putem spune este ordonanţa de interzicere a activităţii", spune Corina Ivanciu, director DSVSA Constanța.

Amenda cea mai mare a fost dată de Protecţia Consumatorului: 100.000 de lei. Inutil, o spune chiar şeful comisariatului. oricum a venit abia după ce oamenii s-au îmbolnăvit şi la final de sezon.

"Sunt cele mai puţin importante luând în calcul că există în continuare actul normativ care spune că operatorii economici pot achita jumătate din minimul amenzii, ceea ce face ca sancţiunile aplicate să ajungă în derizoriu în astfel de situaţii", spune Horia Constantinescu, Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Constanţa.

Mai exact 7,250 lei. legea le permite operatorilor economici să achite jumătate din minimul amenzii. Totuşi, pe lângă amenzi, s-a propus închiderea pentru 6 luni a restaurantului. Turiștii și-au primit banii înapoi pe sejurul stricat și au plecat acasă cu un gust amar.

"Nu am mai fost de 15 ani aici, în Constanţa şi am venit anul acesta, că am zis că hai să mergem şi noi acasă. Am venit degeaba. Îmi pare rău! Turismul se face cu oameni, nu aşa..."

"Nu ne simţim în siguranţă, totuşi. Cel puţin soţia, copiii nu vă mai spun."

"Am venit sănătoşi şi putem pleca bolnavi de aici. Ce mâncare oribilă a fost...10 zile, am plătit o groază de bani", spun turiştii.

Pe parcursul întregului sezon, Hotel Neko a găzduit numeroase grupuri, inclusiv cluburi sportive formate dintr-un număr semnificativ de copii și sportivi, însoțiți de părinți și cadre însoțitoare, fără să fi fost înregistrate situații similare din punct de vedere medical.

Hotelul din Saturn, aflat în primul sezon de când a fost închiriat, susține că nu au mai existat probleme similare pe parcursul verii.