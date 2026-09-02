Drulă, mesaj în maghiară către votanţii UDMR: "Cu votul UDMR, partidele extremiste au 4 oameni în Cameră"

Deputatul USR Cătălin Drulă a transmis miercuri un mesaj în maghiară către electoratul UDMR, căruia îi transmite că, prin votul UDMR, de ieri, partidele extremiste cu care UDMR pretinde că se luptă au acum 4 reprezentanţi în Camera Deputaţilor, el precizând că este "o matematică strâmbă care s-a putut realiza doar cu votul celor de la UDMR".

"Cum a ajutat ieri UDMR extremismul să câştige teren în Parlamentul României. Dragi prieteni maghiari, citiţi până la capăt. De ieri, în conducerea Camerei Deputaţilor au fost înlocuiţi doi membri de la USR şi PNL cu doi membri de la AUR şi SOS. Şi asta s-a întâmplat cu votul UDMR", le transmite deputatul USR pe Facebook.

PNL şi USR au anunţat că vor boicota miercuri toate activităţile parlamentare

"Cu votul UDMR, de ieri, partidele extremiste cu care UDMR pretinde că se luptă au acum 4 reprezentanţi (3 AUR + 1 SOS) faţă de partidele de dreapta USR+PNL care au doar 2 reprezentanţi. Şi asta în condiţiile în care USR+PNL au 94 deputaţi în timp ce AUR+SOS au 75 deputaţi. O matematică strâmbă care s-a putut realiza doar cu votul celor de la UDMR", spune Drulă. "De ce a ajutat UDMR extremismul să capete putere şi mai mare? Aceasta este o întrebare pe care alegătorii trebuie să o pună reprezentanţilor lor în Parlamentul României", mai spune deputatul USR.

Articolul continuă după reclamă

PNL şi USR au anunţat că vor boicota miercuri toate activităţile parlamentare şi nu vor fi prezenţi la şedinţa Camerei Deputaţilor, la votul final şi la şedinţele comisiilor. Anunţul vine după ce, marţi, la alegerea noului Birou Permanent al Camerei, PNL a acuzat PSD că a atribuit AUR un post de secretar care revenea liberalilor şi că există o înţelegere între PSD şi AUR, întreaga situaţie indicând formarea unei noi majorităţi în Parlament, a celor două partide. Şi USR a acuzat că doi reprezentanţi ai USR şi PNL din Biroul Permanent al Camerei au fost înlocuiţi cu reprezentanţi AUR şi SOS. USR şi PNL au anunţat că vor ataca la Curtea Constituţională hotărârea Camerei Deputaţilor prin care "PSD a adus în conducere doi reprezentanţi ai partidelor extremiste".