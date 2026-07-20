Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, cere insolvenţa STB: Doar aşa putem evita falimentul oraşului 

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a cerut luni, în cadrul unei conferinţe de presă, insolvenţa STB. compania de transport public. Edilul susţine că doar aşa se pot plăti salariile şi poate fi evitat falimentul oraşului.

"Cer directorului general al STB şi Consiliului de Administraţie al STB să se întrunească de îndată, mâine dimineaţă, şi să ceară insolvenţa companiei. Doar aşa o putem salva. Doar aşa putem plăti salariile. Doar aşa putem evita falimentul oraşului. (...) Le cer ca mâine dimineaţă, vin şi eu dacă vor, ca să prezint situaţia, pentru că e treaba mea să analizez, deşi ei sunt plătiţi şi au responsabilitatea directă să-şi asume decizia corectă. Nu eu, primar general, pot să iau această decizie, pentru că nu mai este la mine", a spus Ciprian Ciucu, într-o conferinţă de presă.

"Doar aşa putem proteja STB, doar dacă intră în insolvenţă, de acumularea altor penalităţi suplimentare, de peste tot. Dacă nu, ele vor curge şi mai departe, şi mai departe şi vor creşte aceste penalităţi. Că nu avem bani ca să îi dăm. (...) Mai ales la ANAF, care e principalul creditor, cu penalităţi de peste 400 de miliarde", a mai spus Ciucu.

Primarul a arătat că insolvenţa va putea proteja şi angajaţii şi va putea proteja şi STB-ul de poprirea conturilor şi blocarea serviciului de transport, care trebuie să fie continuu, pentru că face parte din serviciile de utilităţi publice. "Serviciul va continua, dar, fără insolvenţă, la un moment dat, efectiv, va intra direct în faliment. Deci este singurul instrument prin care poate scăpa chiar de plata integrală a restanţelor. Dacă judecătorul aprobă planul de reorganizare, o proporţie semnificativă a acestei datorii poate fi ştearsă. S-a întâmplat acest lucru", a mai declarat acesta.

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"Trag un semnal de alarmă, situația STB împreună cu Termoenergetica consumă 2 treimi din bugetul orașului Nu înțeleg cum nimeni nu a luat nicio decizie corectă și responsabilă în acești ani", a mai avertizat primarul Capitalei.