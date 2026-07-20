Scumpirile îi determină pe tot mai mulți români să caute alternative mai ieftine pentru masă. Astfel, conceptul de criză "all you can eat", sau "Mănânci cât poți" se extinde în tot mai multe localuri. Pentru un preţ fix clienţii pot alege între 20 de feluri diferite de mâncare, unele chiar exotice.

În acest restaurant din centrul capitalei, un meniu la preț fix de 59 de lei include 20 de feluri de mâncare, cu aperitive, ciorbe, fripturi, mâncăruri gătite, deserturi şi salate. Băuturile se plătesc separat. Prin comparaţie, cu aceiaşi bani la restaurantele cu meniu clasic se pot comanda cel mult o ciorbă şi un fel principal. La altele, un singur preparat poate costa atât.

Este fericire absolută. În sensul că ai de unde alege. Sentimentul ăsta de libertate, mâncam două farfurii, acum mai uşor aşa. Este un miracol să ţii un bufet în mijlocul Bucureştiului. Super acceptabil.

Conopidă, fasole verde şi nişte carne. Un fel, maxim două. Excelent, ai de unde alege.

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Clienții sunt încântaţi că pot gusta preparate pe care, în mod normal, nu le-ar comanda din cauza prețului sau pentru că nu sunt siguri că le vor plăcea.

"Am început cu o salată şi apoi musaca cu vegetale. La desert tot timpul este loc. Îmi place destul de mult ideea, mai ales că aici vii să cunoşti şi alte lucruri.Atât de multă mâncare bună pentru un preţ atât de acceptabil", spune o persoană.

Şi restaurantele etnice au introdus astfel de oferte în meniu

Cu 120 de lei, clienții pot încerca 27 de preparate din bucătăria indiană. Vedeta meniului este Butter Chicken, unul dintre cele mai cunoscute preparate tradiționale din India. Iar pentru cei care vor să domolească iuțeala condimentelor, aleg lassi, băutura pe bază de iaurt, servită simplă sau cu fructe.

Conceptul all you can eat vine și cu dezavantaje. Mulţi sunt tentați să îşi umple cu vârf farfuriile și pentru ca nu pot mânca tot, se face risipă. Mâncarea ajunge la gunoi.

"Indicat ar fi să ne punem în farfurie cât ştim că mâncăm. Şi eventual, dacă ne place un anume preparat, ulterior punem mai mult în propria farfurie", menţionează Francesca Barbacariu, manager de restaurant.

În Capitală sunt aproximativ 15 restaurante care funcționează după modelul All you can eat, iar cele mai căutate sunt cele cu sushi, mâncare indiană şi cea tradițională românească. Prețurile pornesc de la aproximativ 50 de lei și pot depăși 150 de lei de persoană, în funcție de meniu și de restaurant.

Restaurantele și-au adaptat oferta pentru a-şi păstra clienții, sau pentru a atrage alții noi într-o perioadă în care consumul e în scădere.

"Numai feedback bun, avem grupuri de străini, grupuri care efectiv ne ţin în viaţă în perioada aceasta. Media pe zi este de 150 de clienţi", menţionează Dorin Zeldea, Director restaurant.

Conceptul Mănânci cât poţi a apărut în Statele Unite în anii 30 în timpul Marii Crize Economice. A devenit popular tocmai pentru ca oferea clienților multă mâncare la un preț accesibil.