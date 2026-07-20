Se numără pagubele produse de viitura care a lovit ieri staţiunea Buşteni cu o forţă nemaivăzută. O femeie a ajuns la spital după ce puhoaiele au smuls-o de pe un trotuar, iar alţi doi oameni au fost salvaţi la limită din maşina care a fost târâtă de ape. Furtuna şi ploaia torenţială au făcut prăpăd şi în Bucureşti. Vântul puternic a rupt copaci şi stâlpi de electricitate iar trenurile nu au mai putut pleca din Gara de Nord după o pană de curent.

Parcă s-a abătut potopul în Buşteni, unde a plouat într-o oră cât pentru toată luna. Meteorologii au măsurat peste 80 de litri pe metrul pătrat, iar canalizarea nu a putut înghiţi puhoaiele coborâte de pe munte. Pe drumul spre telecabină, şuvoaiele erau înspăimântătoare.

"Sfârşitul lumii!" Puhoaiele au coborât cu furie de pe munte

"Vine mai mare, bă băieţi, bă! Vine mai mare! Sfârşitul lumii, mă!", au transmis martorii.

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Pe DN1, o maşină a fost luată pur şi simplu pe sus de ape. Autoturismul s-a lovit de un altul, al cărui şofer, mai prevăzător, oprise pe marginea drumului.

Drumul Naţional 1 a fost blocat.

"Aici la pod nu se mai poate. Maşinile merg foarte îngreunate. Este haos pe DN1", a declarat o persoană.

Apele au măturat tot în drumul lor. Au dus la vale tot ce au prins în cale: mese, bănci, chiar şi frigidere sau semne de circulaţie.

"S-a înfundat podul de sus, de la telecabină şi toată apa a luat-o pe drum", a spus o altă persoană.

O femeie, rănită după ce a fost surprinsă de ape

O femeie de 33 de ani a avut nevoie de ajutor după ce a fost surprinsă de ape chiar la intrarea în Buşteni. Alţi doi bărbaţi au fost scoşi cu greu din autoturism după ce au rămas blocaţi pe şosea.

"Din păcate, avem o victimă. Este la Ploieşti, trebuie să facă un CT. Avem pagube materiale, încă nu ştim exact toată situaţia", a precizat Moise Lucian, subprefect Prahova.

Pompierii au evacuat şi o persoană dintr-o locuinţă şi au mutat-o într-o zonă mai sigură. Peste 22 de gospodării au fost afectate de potop, iar mai mulţi copaci au fost doborâţi.

"Vecina are o cameră, în bucătăria din spate a intrat apă în ea. A ajuns în trei camere", a subliniat o localnică.

Cod roşu şi în Bucureşti. Copaci doborâţi şi tramvaie blocate

Bucureştiul a scăpat mai uşor. Timp de o oră a fost în vigoare un cod roşu de vijelii şi furtuni. În unele zone s-au strâns până la 40 de litri pe metru pătrat, iar mai multe tramvaie au fost blocate.

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Potop a fost şi în judeţul Neamţ. Şi aici străzile au fost inundate, iar mai multe gospădirii au fost afectate de viituri.

Vremea continuă să fie capricioasă şi astăzi în aproape toată ţara. În timp ce în sud va fi caniculă, în restul ţării meteorologii anunţă vreme severă, cu ploi torenţiale şi vijelii.