Sorin Grindeanu susține că negocierile pentru formarea viitorului Guvern înregistrează progrese, afirmând că, față de acum două-trei săptămâni, "lucrurile par a sta mai bine".

Grindeanu, despre negocierile pentru Guvern: "Lucrurile par a sta mai bine decât în urmă cu 2-3 săptămâni" - Sursa: Profimedia

Într-o intervenție realizată la România TV, luni seara, liderul PSD Sorin Grindeanu a vorbit despre negocierile privind formarea viitorului Guvern, relatează Mediafax.

"În acest moment, lucrurile pare a sta mai bine decât în urmă cu două sau trei săptămâni", a declarat social-democratul.

"O să vedem în zilele următoare dacă președintele va considera necesar să ne mai cheme la o consultare" a adăugat Sorin Grindeanu.

Articolul continuă după reclamă

De asemenea, a transmis că "cel care se agață în acest moment și dinamitează orice posibile soluții este Ilie Bolojan".

Despre eventualitatea unui guvern tehnocrat, Grindeanu a declarat că „PSD-ul inițial n-a fost de acord cu asemenea propunere. Într-un final, ca să deblocăm lucrurile, am acceptat”.

"După ce am spus noi «da», a venit PNL-ul sau Ilie Bolojan și a zis să nu fie nici secretarii de stat oameni politici. De acord și cu asta. După care au venit să ne spună să nu fie nici prefecții și subprefecții. De acord și cu această chestie. După care a făcut PNL-ul ședință și au spus nu-l votăm pe Tomac, fiindcă nu-i guvern politic. După care au venit și au spus să iasă Grindeanu și PSD-ul din boscheți, să-și asume guvernarea", a spus liderul PSD.

Despre premierul interimar Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu a transmis că "nu mai am așteptări de la domnia sa".

"Eu personal și colegii mei, vom continua să încercăm să lucrăm la o majoritate, care să excludă voturi extremiste. Dar care să ofere o soluție de stabilitate pentru România", a mai transmis liderul PSD Sorin Grindeanu.