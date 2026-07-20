Dacă nu v-ați făcut planuri pentru vacanţă, vă propunem o călătorie pe una dintre cele mai spectaculoase șosele montane din țară. După ce a fost modernizat recent, Drumul Talienilor revine puternic pe harta turistică, unde peisajele superbe și noile monumente istorice, precum statuia Regelui Carol I, au transformat zona într-un magnet pentru turiști. Pensiunile din zonă se întrec şi ele în oferte care mai de care mai atractive, unde oaspeţii sunt aşteptaţi cu bucate tradiţionale dar și cu ciubere fierbinți sub cerul liber.

Peisaje care îți taie răsuflarea, aer curat și o liniște întreruptă doar de foșnetul pădurii, Drumul Talienilor este unul dintre cele mai impresionante trasee turistice din România. Un traseu şerpuit care leagă, prin munții Stănişoarei, comuna suceveană Mălini de localitatea Borca, din Neamț. Un loc încărcat de istorie, care atrage an de an tot mai multi turiști.

"O experienţă mirifică şi îmi place chiar foarte, foarte mult".

"Peisajul, atmosfera şi aerul curat. De asta am şi venit aici pentru că ne place, ne place natura, ne place frumosul".

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"Spectaculos, spectaculos, natură, libertate, tot ce-i mai frumos", spun turiştii.

Construit în anii 1900, drumul a fost modernizat recent, iar turiştii pot admira un nou reper istoric - Statuia Regelui Carol I, cel care a şi decis construirea acestui drum spectaculos.

"Am descoperit pentru prima dată şi această statuie a lui Carol care am înţeles că are o săptămână de când e montată".

"Foarte frumos, foarte plăcut. Este un peisaj de nedescris", spun turiştii.

"Aici avem un segment din crucea talienilor care a fost, care am depistat-o şi noi de la bunicul, nu ştiam e reprezintă", spune Ștefan Tofan, administrator pensiune Borca.

Drumul talienilor este un drum spectaculos ce oferă privelişti de vis pe întreg traseul. Aici natura te surprinde cu frumuseţea ei la orice pas. Pe lângă natură și istorie, pensiunile din zonă se întrec în oferte care de care mai atractive, iar preţurile sunt pentru toate buzunarele.

"Bucate tradiţionale specifice zonei dar şi vânătoreşti. O noapte de cazare este 300 de lei, începând de la 300 de lei, apartamentele sunt 480 de lei. Micul dejun este bufet, 38 de lei, iar prânzul şi cina se poate servi, fiecare ce alege din meniul a la carte", spune Emanuela Florescu, manager pensiune Borca.

Şoseaua a fost sursă de inspiraţie şi pentru Mihail Sadoveanu, căci ea a constituit şi drumul pe care l-a parcurs Vitoria Lipan în romanul Baltagul.