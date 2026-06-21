Partidul Social Democrat va lua duminică o decizie privind susținerea viitorului Guvern condus de Adrian Veștea. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că formațiunea nu a hotărât încă dacă va intra la guvernare sau dacă va acorda doar sprijin parlamentar.

- PSD decide azi dacă susține Guvernul Veștea: "Decizia nu se mai lasă așteptată" - Profimedia

Președintele al Partidul Social Democrat, Sorin Grindeanu, a declarat joi că decizia finală privind participarea la viitorul Executiv ar putea fi luată duminică, după consultările interne din partid.

"L-am informat pe Adrian Veștea că decizia PSD de a intra sau nu se mai lasă așteptată", a declarat Sorin Grindeanu după ședința grupurilor parlamentare reunite ale PSD. Liderul social-democrat a precizat că partidul analizează atent programul de guvernare și impactul măsurilor propuse. "Trebuie să discutăm foarte mult despre programul de guvernare. Mi-aș dori ca duminică după-amiază să închidem toate aceste dezbateri interne, să avem un Consiliu Politic Național și să luăm decizia dacă intrăm sau nu în echipa sau în Guvernul condus de Adrian Veștea", a afirmat Grindeanu.

PSD: Nu avem nimic împotriva lui Adrian Veștea

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Deși decizia este încă în analiză, liderul PSD a ținut să sublinieze că rezervele partidului nu au legătură cu persoana premierului desemnat. "Eu am tot respectul pentru Adrian Veștea. Este un om pe care îl cunosc de câțiva ani. Este un om care a câștigat uninominal de câteva ori alegeri. Este un om care, în acest moment, este desemnat premier al României. N-avem nimic împotriva persoanei Adrian Veștea", a declarat Sorin Grindeanu.

În paralel cu negocierile politice, PSD a prezentat public, vineri, lista de măsuri pe care le consideră obligatorii pentru acordarea sprijinului parlamentar viitorului Executiv. Potrivit social-democraților, programul de guvernare trebuie să includă măsuri clare pentru protejarea populației și stimularea economiei.

Printre aceste măsuri se numără, potrivit PSD, majorarea salariului minim, indexarea pensiilor, oprirea măsurilor de austeritate, sprijin pentru mame, veterani și persoane cu dizabilități şi continuarea plafonării adaosului comercial

Social-democrații solicită și măsuri de eficientizare a administrației publice, printre care: reducerea cu cel puțin 25% a sarcinilor administrative pentru cetățeni și firme; scurtarea cu minimum 30% a termenelor de autorizare; stimularea comasării administrative a localităților mici; reducerea cheltuielilor publice.