Un șofer de 28 de ani din Focșani a fost urmărit de polițiști după ce a încercat să fugă în timpul unui control de rutină. Bărbatul a oprit inițial la semnalul polițiștilor, dar s-a răzgândit rapid și şi-a continuat drumul.

Agenții au pornit în urmărirea lui, dar, la un moment dat, șoferul şi-a abandonat maşina şi a încercat să scape. A fugit împreună cu pasagerul său, un bărbat de 54 de ani. Cei doi au fost prinşi rapid, iar poliţiştii au descoperit că șoferul avea o alcoolemie de 0,26 mg/l alcool pur în aerul expirat.

De asemenea, autoturismul pe care îl conducea nu avea asigurare RCA valabilă și nici inspecția tehnică periodică în termen. Bărbatul a fost sancționat cu o amendă de aproape 10.000 de lei, iar permisul de conducere i-a fost suspendat pentru șapte luni.