Fenomenul care marchează cea mai lungă zi din an. Ce se schimbă după solstiţiul de vară

Astăzi are loc solstiţiul de vară, moment ce ne aduce cea mai lungă zi din an. Practic, ziua va avea 15 ore şi 32 de minute, iar noaptea va avea numai 8 ore şi 28 de minute.

După acest moment, zilele vor începe să se scurteze treptat, iar nopţile să devină mai lungi. Fenomenul astronomic are loc în fiecare an şi reprezintă momentul în care axa Pământului este înclinată cel mai mult către Soare.

Tot solstiţiul de vară este legat şi de sărbătoarea Sânzienelor, care are loc pe 24 iunie.