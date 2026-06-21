Clujul răsună de sunetul cailor putere în acest weekend. 63 de echipaje, inclusiv internaționale, se duelează în Cluj Napoca la Raliul Clujului. La un an de la moartea marelui campion Mihai Leu, organizatorii au decis să-i dedice ediţia din acest an. Concurenţii vor avea probe speciale care le vor pune la încercare viteza, concentrarea și rezistența.

Înainte de finală, piloții s-au întrecut intr-o super specială în jurul Cluj Arena, unde mii de spectatori au fost prezenți. Echipaje din Turcia, Bulgaria, Ungaria și Irlanda s-au alăturat concurenților români.

"Raliul Clujului este la a 47-a ediţie... are poveste Clujul, Raliul Clujul este deosebit şi cu siguranţă weekendul ăsta va fi un show puternic aici în Cluj!", a spus Norris Măgeanu, organizator.

În trei zile, piloții parcurg un total de aproape 400 de kilometri, dintre care 120 sunt pe probe speciale.

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"Este un raliu spectaculos. Se anunţă o vreme extrem de bună, o să fie foarte cald, deci abia aştept. Cea mai mare miză, gândul nostru este să încercăm să câştigăm acest raliu", a afirmat Norbert Maior, pilot de raliu.

Simone Tempestini porneşte ca favorit la Cluj

Câștigător de 8 ori acasă la Cluj, Tempestini este lider.

"Ne dorim cu siguranţă să ne luptăm pentru locul întâi, însă o să fie cu siguranţă o cursă grea. Am multe curse care îmi plac, cu siguranţă Raliul Clujului este una din favoritele mele", a declarat Simone Tempestini, pilot de raliu.

Ediția din acest an a Raliului Clujului este dedicată marelui campion Mihai Leu. Ultimele cuvinte despre motorsport au fost la ediţia de anul trecut. Tot aici şi-a început cariera ca pilot de raliu în 1994.

"A fost un om care a câştigat titlul mondial în box şi după accea s-a apucat de automobilism şi a făcut performanţă înaltă şi în automobilism!", a conchis Norris Măgeanu.

Raliul se termină în această după amiază cu ceremonia de premiere.