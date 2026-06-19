Bolojan a anunţat după Consiliul Naţional al PNL că îşi depune candidatura pentru şefia partidului

Preşedintele interimar al PNL, Ilie Bolojan, a anunţat vineri că îşi va depune candidatura pentru şefia partidului la Congresul extraordinar programat duminică, după ce Consiliul Naţional a aprobat convocarea reuniunii şi modificările la Statut. Bolojan a precizat că va intra în competiţie alături de o echipă şi o moţiune, noul statut prevăzând alegerea conducerii pe baza unui proiect politic comun şi reducerea numărului de funcţii de conducere din partid.

"S-a încheiat întrunirea Consiliului Naţional, în cadrul căreia am convocat Congresul Extraordinar PNL pentru duminică, la ora 12:00, un moment important pentru viitorul partidului nostru. În cadrul şedinţei de astăzi au fost aprobate şi propunerile privind noul statut, cu peste două treimi din voturi. Noile prevederi statutare sunt gândite pentru a evita fragmentarea internă şi pentru a încuraja responsabilitatea politică. Candidaturile vor fi construite pe baza unor moţiuni, preşedinte împreună cu o echipă”, a scris Bolojan pe Facebook.

El arată că, alături de preşedinţii organizaţiilor, îşi propun să deschidă PNL către oameni valoroşi, să susţină meritocraţia în partid şi, acolo unde depinde de noi, în administraţie, să se vadă că sunt buni gospodari şi că îi respectă pe cetăţeni.

"Am încredere în membrii partidului nostru. Cred că îşi doresc un PNL puternic, credibil şi respectat, astfel încât atunci când se întâlnesc cu prietenii sau colegii lor să nu le fie ruşine că sunt membrii unui partid politic ca PNL. Până mâine după-amiază îmi voi depune candidatura, împreună cu echipa alături de care voi merge mai departe. PNL trebuie să îşi stabilească o conducere şi direcţia pe care o va urma în perioada următoare. Vom rămâne consecvenţi principiilor noastre şi vom construi o echipă capabilă să asigure unitate de acţiune pentru a-i reprezenta pe cetăţenii care îşi doresc o Românie modernă", a mai scris Bolojan.

Articolul continuă după reclamă

PNL a anunţat că s-a declarat deschisă depunerea de moţiuni pentru şefia partidului, la Congresul Extraordinar, iar termenul limită de depunere, sâmbătă, la ora 17.00.

De asemenea, formaţiunea va vota, la Congres, modificarea Statutului, care prevede desfiinţarea Biroului Executiv, reducerea numărului de prim-vicepreşedinţi de la patru la unul singur, crearea Comisiei Naţionale pentru Litigii, care va avea ca atribuţii judecarea litigiilor ce rezultă din sancţiunile aplicate membrilor de partid şi clarificarea procedurilor de sancţionare a membrilor PNL.