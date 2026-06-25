Mai mulți membri din fosta conducere a PNL au participat miercuri seară la recepția organizată de Ambasada SUA cu ocazia Zilei Independenței, unde s-au pozat alături de președintele PSD, Sorin Grindeanu. Imaginea a fost publicată pe Facebook de deputatul PNL Lucian Bode.

Puciştii din PNL, poză de grup cu Grindeanu la Ambasada SUA - Facebook/Lucian Bode

Fotografia a fost realizată chiar în ziua în care Sorin Grindeanu a anunțat că își dorește funcția de premier, după ce conducerea PSD l-a desemnat în unanimitate drept propunerea partidului pentru această poziție.

În imagine apar, printre alții, Lucian Bode, Hubert Thuma, Alina Gorghiu, Ionuț Stroe și Cristian Pistol. De asemenea, sunt prezenți Adrian Veștea și Eugen Tomac, nume vehiculate anterior pentru funcția de premier și susținute de președintele Nicușor Dan, dar care nu au obținut sprijinul necesar în Parlament.

Conducerea PNL a decis recent îndepărtarea mai multor membri din funcțiile de conducere, fără a dispune însă excluderea lor din partid. Reprezentanții PNL au transmis că eventualele excluderi urmează să fie analizate și decise la nivelul organizațiilor din care fac parte cei vizați.