Momentul în care un copil cade dintr-o dubă în mers şi se rostogoleşte câţiva metri pe asfalt, în Tulcea

Imagini șocante pe o șosea din Tulcea. Un copil a căzut dintr-o dubă aflată în mers, pe drumul E87, între localitățile Nalbant și Cataloi. Momentul a fost surprins de camera de bord a unei alte mașini.

Copilul ar fi fost lăsat nesupravegheat lângă uşa culisantă și nu avea centura cuplată. La un moment dat, deschide ușa, cade pe asfalt și se rostogolește câțiva metri.

În imagini se vede cum cel mic se ridică, vizibil lovit și dezorientat. În confuzia momentului, începe să meargă șchiopătând spre celălalt sens de mers, chiar în direcția din care venea un TIR.

Un bărbat coboară rapid din maşină şi aleargă imediat după micuţul de câţiva anişori, pe care reușește să-l prindă înainte să ajungă în fața camionului. Îl ia în brațe și îl duce pe marginea drumului, într-un loc sigur. La scurt timp, o femeie se apropie și încearcă să îl ajute. Din fericire, copilul a scăpat cu viață și, potrivit primelor informații, nu a suferit răni grave.

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Cel care a surprins incidentul cu camera de bord şi a postat imaginile este angajat la SAJ Tulcea. Martorul a declarat că şoferul dubei a refuzat să meargă la spital sau la poliţie, potrivit informaţiilor Observator.

Ce spun oamenii legii

În urma apariției în spațiul public a unui material video din care reiese producerea unui eveniment rutier pe relația Cataloi - Nalbant din județul Tulcea, în care a fost implicat un autovehicul, din care cade o persoană, precizăm faptul că polițiștii s-au sesizat din oficiu cu privire la aspectele semnalate.

În cauză, a fost întocmit un dosar penal, în vederea efectuării de cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Cercetările sunt efectuate pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul, precum și pentru stabilirea tuturor aspectelor de natură să clarifice situația de fapt și răspunderea persoanelor implicate.