Nicușor Dan, după decizia Moody’s: "Obiectivele pot fi atinse dacă partidele renunță la agendele politice"

După ce Moody’s a reconfirmat ratingul suveran al României la nivelul Baa3, președintele Nicușor Dan spune că țara a făcut pași importanți pentru echilibrarea finanțelor publice, dar avertizează că eforturile trebuie să continue. Șeful statului susține că România are nevoie de investiții, de un mediu privat mai puternic și de predictibilitate fiscală pentru a reveni pe creștere economică.

"Moody’s a confirmat paşii importanţi pe care România i-a făcut în ultimul an ca să îşi echilibreze finanţele publice şi să reducă cheltuielile. Menţinerea ratingului de ţară în categoria "recomandat investiţiilor este, deopotrivă, rezultatul efortului institutional, al cetăţenilor si al mediului de afaceri", a scris preşedintele pe reţeaua X.

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El precizează că evaluările agenţiilor de rating nu sunt doar aprecieri tehnice, ci au impact asupra vieţii tuturor, pentru că înseamnă costuri mai mici pentru împrumuturile statului, mai multă încredere pentru investitori şi, implicit, şanse mai bune pentru investiţii, dezvoltare şi locuri de muncă.

"Totuşi, perspectiva rămâne rezervată, pentru că mai avem mult de muncă în următoarea perioadă. Moody’s, ca şi Fitch, pune accentul pe nevoia unui buget pentru 2027, agreat până la finalul acestui an, şi a unor măsuri pentru limitarea creşterii cheltuielilor statului. Este, totodată, esenţial ca România să revină la creştere economică prin accelerarea investiţiilor, stimularea mediului privat, management de calitate în companiile de stat şi predictibilitate fiscală", subliniază preşedintele.

Moody’s menţine ratingul suveran al României la "Baa3", ultima treaptă din categoria recomandată investiţiilor

Preşedintele invocă din nou existenţa unui acord de principiu al partidelor ca România să revină la o asumare concretă a obiectivului aderării la euro.

"În privinţa aderării la euro, pentru că am văzut multe reacţii, dar şi dezinformări, există un acord de principiu al partidelor ca ţara noastră să revină la o asumare concretă a acestui obiectiv, însă acesta este un proces de durată care trebuie prioritizat şi în cadrul cǎruia vom face toate dezbaterile necesare", notează Nicuşor Dan.

El subliniază, însă, că "toate aceste obiective pot fi atinse doar dacă partidele renunţă la agendele politice şi la discursul electoral şi lucrează pentru cetăţenii care i-au ales".

"Toate naţiunile care progresează pun mai presus de orice siglă de partid interesul comun al oamenilor şi al ţării. Am încredere că România poate să ducă la bun sfârşit reformele asumate", mai afirmă preşedintele Nicuşor Dan.