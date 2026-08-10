"Ultima șansă". Ministrul Pîslaru face apel la susținerea legii salarizării ca să nu pierdem banii din PNRR

Dragoș Pîslaru susține că România a intrat în ultima săptămână în care ar mai putea fi obținut un acord politic pentru adoptarea legii salarizării unitare înainte de termenul-limită prevăzut în PNRR. Potrivit acestuia, îndeplinirea jalonului ar permite deblocarea a aproximativ 770 de milioane de euro pentru investiții.

Pîslaru spune că România intră în ultima săptămână pentru legea salarizării, ca să nu piardă banii din PNRR - Profimedia

Într-o postare publicată pe Facebook, Pîslaru afirmă că proiectul, amânat timp de patru ani, ar trebui adoptat și promulgat până la 31 august pentru ca România să respecte angajamentele asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență. El susține că noua lege ar aloca aproximativ 12 miliarde de lei pentru corectarea inechităților salariale din sectorul public și pentru crearea unui sistem mai predictibil de stabilire a veniturilor. Potrivit lui Pîslaru, peste două treimi dintre angajații vizați ar urma să beneficieze de creșteri salariale, în timp ce veniturile celorlalți nu ar urma să scadă, diferențele fiind acoperite prin sume compensatorii.

Ce se schimbă pentru angajații din sănătate şi educaţie

Acesta afirmă că proiectul a fost îmbunătățit în ultimele săptămâni, în special în domeniile sănătății și educației, după discuții politice, tehnice și consultări cu reprezentanții instituțiilor și ai sindicatelor. În sănătate, modificările ar viza, printre altele, sistemul de sporuri, coeficienții de salarizare în funcție de tipul unității și specializare, precum și încadrarea personalului TESA. Pîslaru susține că aceste ajustări ar duce la creșteri salariale pentru o parte dintre angajați. În educație, proiectul ar prevedea o remunerare mai mare pentru plata cu ora, o variantă modificată a indemnizației de dirigenție și posibilitatea eșalonării până în 2028 a unor majorări ale grilelor și coeficienților de salarizare.

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Mesajul transmis sindicatelor, liderilor politici şi bugetarilor

Pîslaru face apel la liderii politici și la sindicate să susțină adoptarea proiectului și afirmă că acesta ar aduce beneficii directe pentru peste 800.000 de angajați din sectorul public. Totodată, el susține că alocarea prevăzută pentru reforma salarizării a crescut cu peste 4 miliarde de lei față de versiunea inițială a proiectului.

În mesajul adresat angajaților de la stat, Pîslaru îi îndeamnă să verifice efectele concrete ale reformei și afirmă că, deși anumite sporuri ar putea fi eliminate ca elemente distincte, unele dintre acestea ar urma să fie incluse în salariul de bază. El mai susține că adoptarea legii ar aduce mai multă predictibilitate sistemului public de salarizare și ar limita posibilitatea acordării discreționare a unor creșteri în anii electorali.

Pîslaru afirmă că lucrările asupra proiectului vor continua împreună cu echipele din minister, Guvern și experții Băncii Mondiale, în încercarea de a obține un acord înainte de expirarea termenului prevăzut în PNRR.