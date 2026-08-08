Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, lansează un atac dur la adresa liderului PSD, Sorin Grindeanu, și a liderului AUR, George Simion. Întrebat pe care dintre cei doi l-ar invita la petrecerea de ziua sa, Miruță a răspuns că "pe niciunul", criticându-l pe Grindeanu pentru trecutul său politic și acuzându-l pe Simion că se opune înzestrării Armatei.

Radu Miruță, atac la Grindeanu: Împotriva lui au ieșit 600.000 de oameni în stradă

Ministrul interimar al Apărării Naţionale, Radu Miruţă, îl critică pe preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, amintind că sute de mii de oameni au ieşit în stradă, împotriva acestuia, când deţinea funcţia de prim-ministru, considerând că nu se poate spune că acum Grindeanu reprezintă omul care poate aduce soluţii pentru problemele ţării, potrivit News.ro

Întrebat, într-un interviu televizat, pe cine dintre Sorin Grindeanu şi George Simion ar invita la petrecerea de ziua sa de naştere, Radu Miruţă a răspuns: "Pe niciunul, nici nu aş sta pe gânduri. Pe nicinul, mai ales la ziua mea".

"Împotriva domnului Grindeanu, au ieşit şase sute de mii de oameni în stradă. Să spunem acum brusc că este o persoană care rezolvă problemele românilor care au protestat împotriva domniei sale... pot spune mulţi, dar eu nu validez aşa ceva", a argumentat ministrul interimar al Apărării.

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Despre George Simion el a spus că este liderul unui partid care în Parlament se opune înzestrării armatei şi face "declaraţii cu accent rusesc".

Radu Miruţă spune că interacţionează în parlament cu cei doi politicieni pentru că "Parlamentul e oglinda poporului".