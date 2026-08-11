Dacă speraţi la zile mai răcoroase mai aveţi de aşteptat. Temperaturile extreme continuă şi în această săptămână. Şi, odată cu acestea, creşte, evident, şi riscul de insolaţie. Nu putem evita la nesfârşit ieşirile. Care sunt câteva sfaturi utile, care să ne ajute să ne protejăm în această perioadă. Care sunt simptomele insolaţiei şi ce recomandări au medicii.

Meteorologii anunță în această perioadă temperaturi foarte ridicate, care pot ajunge chiar și la 35-36 de grade Celsius. Tocmai de aceea este recomandat să evităm pe cât posibil în această perioadă canicula, deoarece pot apărea probleme grave de sănătate, printre care și insolația.

Cine sunt cei mai expuşi la insolaţie

Cei mai expuși la astfel de probleme sunt copii, dar și persoanele vârsnice, iar simptomele cele mai frecvente sunt durerea de cap, stări de amețeală și de greață, dar și apariția frisoanelor. În acest sens, medicii vin în ajutorul nostru cu mai multe recomandări simple, dar utile. În primul rând, să ne hidratăm corespunzător, să purtăm haine cât mai lejere din materiale naturale, precum inul sau bumbacul, și să evităm ieșirile în aer liber în orele de vârf.

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Mai mult este indicat să căutăm locuri răcoroase și umbrite, iar în cazul persoanelor vârsnice sau în cazul persoanelor care se confruntă cu probleme cardiace, este indicat să evite efortul fizic intens.