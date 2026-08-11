Vreme extremă în România: De la cod portocaliu de caniculă, la coduri galbene de vânt și ploi torențiale
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis mai multe avertizări meteorologice pentru zilele de 11 și 12 august, care vizează fenomene precum canicula, disconfortul termic accentuat, nopțile tropicale, intensificări ale vântului și instabilitate atmosferică.
Meteorologii au emis atât coduri galbene, cât și un cod portocaliu de caniculă, iar în unele regiuni temperaturile vor ajunge până la 39 de grade Celsius.
Cod galben de caniculă în mai multe regiuni
Prima avertizare cod galben este valabilă în intervalul 11 august, ora 10:00 -12 august, ora 10:00. Sunt vizate Oltenia, Muntenia, sudul și local centrul Moldovei și cea mai mare parte a Transilvaniei.
Marți, 11 august, în aceste regiuni se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, local va fi caniculă, iar disconfortul termic va fi în creștere. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe arii restrânse pragul critic de 80 de unități.
Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în sud-vestul Olteniei. Pe arii restrânse, noaptea va fi tropicală, cu temperaturi minime de 18-20 de grade.
Cod portocaliu de caniculă în vestul țării
Tot în intervalul 11 august, ora 10:00-12 august, ora 10:00, ANM a emis cod portocaliu pentru județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj și Maramureș.
În aceste zone, canicula se va intensifica, iar disconfortul termic va fi accentuat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor situa între 35 și 38 de grade, iar cele mai ridicate valori vor fi în Câmpia de Vest, unde, izolat, se vor atinge 39 de grade.
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Local, în special în zonele deluroase, noaptea va fi tropicală, cu temperaturi minime de 19-21 de grade.
Cod galben de caniculă și miercuri, 12 august
ANM a emis o nouă avertizare cod galben, valabilă în intervalul 12 august, ora 10:00-13 august, ora 10:00. Sunt vizate județele Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman și Giurgiu.
Miercuri, 12 august, temperaturile vor fi deosebit de ridicate, va fi caniculă și disconfort termic ridicat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 34 și 38 de grade, cu cele mai mari valori în sudul Olteniei.
Pe arii restrânse, noaptea va fi tropicală, cu minime în jurul valorii de 20 de grade.
Meteorologii precizează că un indice temperatură-umezeală în jurul pragului critic de 80 de unități va fi înregistrat local și în restul Olteniei, Munteniei și Dobrogei.
Cod galben de vânt în sudul Moldovei și estul Munteniei
O altă avertizare cod galben este valabilă în data de 12 august, între orele 05:00 și 16:00. Sunt vizate sudul Moldovei și estul Munteniei, unde vântul va avea intensificări, cu viteze la rafală de 50-70 km/h.
ANM precizează că intensificări ale vântului, cu viteze de 40-45 km/h, vor fi și în Banat, Crișana, Dobrogea, precum și în restul Munteniei și Moldovei.
Cod galben de instabilitate atmosferică la munte
Pentru data de 12 august, între orele 12:00 și 21:00, intră în vigoare un alt cod galben, de această dată pentru instabilitate atmosferică și averse torențiale însemnate cantitativ.
Avertizarea vizează zona de munte a județelor Prahova, Dâmbovița, Argeș, Vâlcea, Sibiu și Brașov.
În intervalul menționat vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, care se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului, cu viteze la rafală de 50-70 km/h. Izolat va cădea și grindină de mici dimensiuni, cu diametrul de 1-2 centimetri.
În intervale scurte de timp, de 1-3 ore, dar și prin acumulare, cantitățile de apă vor ajunge la 15-25 l/mp, iar izolat vor depăși 30-40 l/mp. Astfel, în următoarele zile, România va avea parte de o vreme contrastantă, cu temperaturi de până la 39 de grade în vest și sud, dar și cu perioade de instabilitate atmosferică, vânt puternic și averse torențiale în zonele avertizate de meteorologi.
Bucureștiul intră sub cod de caniculă
ANM a emis și o prognoză specială pentru municipiul București, valabilă în perioada 11 august 2026, ora 10:00-13 august 2026, ora 10:00.
În intervalul 11 august, ora 10:00-12 august, ora 10:00, vremea va deveni caniculară în Capitală, iar disconfortul termic se va accentua. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.
Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 36 de grade, în timp ce minima va fi cuprinsă între 17 și 20 de grade. ANM avertizează că va fi noapte tropicală.
Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab în timpul zilei, urmând să devină moderat spre sfârșitul intervalului. De altfel, în perioada 11 august, ora 10:00- 12 august, ora 10:00, pentru municipiul București este în vigoare cod galben pentru temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă, disconfort termic ridicat și noapte tropicală.
În intervalul 12 august, ora 10:00-13 august, ora 10:00, vremea va fi în continuare călduroasă, iar indicele temperatură-umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil, cu înnorări și posibile ploi slabe în timpul nopții, când cantitățile de apă estimate sunt de 1-2 l/mp.
Vântul va sufla în general moderat, cu rafale de 35-45 km/h. Temperatura maximă va fi cuprinsă între 32 și 34 de grade, iar cea minimă între 16 și 18 grade.
Astfel, după ziua de marți, când Capitala va avea parte de temperaturi de aproximativ 36 de grade și o noapte tropicală, vremea se va mai răcori ușor miercuri, însă disconfortul termic se va menține ridicat.