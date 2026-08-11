Vreme extremă în România: De la cod portocaliu de caniculă, la coduri galbene de vânt și ploi torențiale

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis mai multe avertizări meteorologice pentru zilele de 11 și 12 august, care vizează fenomene precum canicula, disconfortul termic accentuat, nopțile tropicale, intensificări ale vântului și instabilitate atmosferică.

Meteorologii au emis atât coduri galbene, cât și un cod portocaliu de caniculă, iar în unele regiuni temperaturile vor ajunge până la 39 de grade Celsius.

Cod galben de caniculă în mai multe regiuni

Prima avertizare cod galben este valabilă în intervalul 11 august, ora 10:00 -12 august, ora 10:00. Sunt vizate Oltenia, Muntenia, sudul și local centrul Moldovei și cea mai mare parte a Transilvaniei.

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Marți, 11 august, în aceste regiuni se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, local va fi caniculă, iar disconfortul termic va fi în creștere. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe arii restrânse pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în sud-vestul Olteniei. Pe arii restrânse, noaptea va fi tropicală, cu temperaturi minime de 18-20 de grade.

Cod portocaliu de caniculă în vestul țării

Tot în intervalul 11 august, ora 10:00-12 august, ora 10:00, ANM a emis cod portocaliu pentru județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj și Maramureș.

În aceste zone, canicula se va intensifica, iar disconfortul termic va fi accentuat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor situa între 35 și 38 de grade, iar cele mai ridicate valori vor fi în Câmpia de Vest, unde, izolat, se vor atinge 39 de grade.

Local, în special în zonele deluroase, noaptea va fi tropicală, cu temperaturi minime de 19-21 de grade.

Cod galben de caniculă și miercuri, 12 august

ANM a emis o nouă avertizare cod galben, valabilă în intervalul 12 august, ora 10:00-13 august, ora 10:00. Sunt vizate județele Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman și Giurgiu.

Miercuri, 12 august, temperaturile vor fi deosebit de ridicate, va fi caniculă și disconfort termic ridicat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 34 și 38 de grade, cu cele mai mari valori în sudul Olteniei.

Pe arii restrânse, noaptea va fi tropicală, cu minime în jurul valorii de 20 de grade.

Meteorologii precizează că un indice temperatură-umezeală în jurul pragului critic de 80 de unități va fi înregistrat local și în restul Olteniei, Munteniei și Dobrogei.

Cod galben de vânt în sudul Moldovei și estul Munteniei

O altă avertizare cod galben este valabilă în data de 12 august, între orele 05:00 și 16:00. Sunt vizate sudul Moldovei și estul Munteniei, unde vântul va avea intensificări, cu viteze la rafală de 50-70 km/h.

ANM precizează că intensificări ale vântului, cu viteze de 40-45 km/h, vor fi și în Banat, Crișana, Dobrogea, precum și în restul Munteniei și Moldovei.