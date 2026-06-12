România va cere Ucrainei ca dronele să fie programate în așa fel încât să se autodistrugă dacă se apropie la mai mult de 12 mile marine de țărmul românesc al Mării Negre, a declarat ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă. Apelul statului român vine după incidentul din Portul Constanţa.

România va cere Ucrainei să programeze dronele să se autodistrugă dacă se apropie prea mult de țărmul nostru - Arhivă site

"Aceste drone au foarte multe componente electronice pe ele. Aceste drone, în analiza rezultatelor acestor componente electronice, pot să știe producătorii lor sau, mă rog, cine controlează unde sunt, domnule, dacă se întâmplă să le pierzi, dacă se întâmplă, nu știu, alte misiuni pe care le aveți în Marea Neagră, atunci când se apropie de apele teritoriale ale României, la 12 mile marine, controlează, programează controller-ul care gestionează această dronă să se autodetoneze automat, fără să umble nimeni după ele. Au ajuns din greșeală mai aproape de linia asta, decizia autonomă a dronei este să se autodetoneze. Dacă din diverse greșeli pierdere, control, ajungi în zona asta, nu mai poți înainta, programare implicită asupra acestui produs de când îl lansezi la apă", a declarat Radu Miruţă la TVR Info.

Ministrul Apărării a mai adăugat că a cerut lămuriri părţii ucrainene cu privire la incidentul de pe 5 iunie din Portul Constanţa, unde o dronă maritimă şi-a pierdut controlul şi a explodat. MApN a făcut toate demersurile posibile pentru clarificarea situației, a mai precizat Miruţă.

"Consider legitim ca Ucraina să vină să ne prezinte întreaga desfășurare a situației, ce au avut în vedere, care a fost planul, cum au ajuns acolo, le-au pierdut de sub control, nu le-au pierdut, de ce unele erau acolo, unele erau mai departe (…). Am transmis, ca ministru al Apărării, o solicitare oficială, cu 10 întrebări, ministrului apărării din Ucraina. Am și vorbit cu el la telefon în cursul zilei de vineri. Așteptăm răspuns la aceste întrebări. Nu vom lua de bun răspunsul care nu îl considerăm suficient argumentat. Dacă ar fi cazul. Nu știu. Vom valida răspunsurile pe care le vom primi cu datele pe care noi le avem și nu mă voi opri până când nu va exista un întreg sens în desfășurarea aceasta.

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Radu Miruță a spus și ce întrebări au fost adresate în solicitarea oficială către ministerul ucrainean al Apărării: Care a fost planul acestor drone intrate în apele teritoriale? Care a fost misiunea lor? Când au pierdut controlul acestor drone? Au pierdut controlul comunicațiilor acestor drone, dar știau poziționarea dronelor sau nu? Când au știut că drona s-a blocat și a ajuns acolo unde a ajuns? Ce fel de comunicații aveau cu această dronă? Care era încărcătura explozivă? Avea doar una? Aveau toate? Sunt întrebări legitime despre care statul român trebuie să fie limpede, cristal", a declarat ministrul Apărării.