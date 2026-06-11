Este vara fenomenelor extreme şi ceea ce vă spuneam ieri, legat de schimbările bruşte ale vremii, vom trăi în orele şi-n zilele următoare. O masă de aer polar, formată deasupra Atlanticului de Nord, avansează spre Europa de Est. În România, efectele încep din această după-amiază şi se vor intensifica la noapte.

Meteorologii anunță că temperaturile vor scădea cu 10 grade în multe zone din ţară, în interval de câteva ore şi încep furtunile. Dacă astăzi, în Bucureşti, au fost 31 de grade, mâine... temperaturile din timpul zilei nu vor mai depăşi 22 de grade Celsius.

Val de aer polar peste România

În ţară, sunt zone unde vor fi doar 14 grade la amiază. Şi nopţile se răcesc. Sâmbătă dimineaţa, temperaturile vor coborî sub 10 grade în nordul şi centrul ţării, ceea ce se întâmplă mai mult în perioada rece a anului. În plus, furtunile sunt frecvente în mare parte a Europei. Vecinii din Ungaria şi Serbia, dar şi locuitorii din Croaţia şi Slovenia au deja probleme. La fel şi cei din Italia, iată ce s-a întâmplat în ultimele ore în Regiunea Lombardia.

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Acum, este important să ne gândim şi la prevenţie, pentru că avem câteva sfaturi utile venite azi de la Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă. Dacă te prinde furtuna afară, în aer liber, caută imediat un loc sigur, evită copacii, stâlpii de electricitate și obiectele care se pot desprinde. La volan, oprește într-o zonă sigură, departe de copaci și linii electrice. Evită de asemenea drumurile și zonele care se pot inunda. Iar acasă, închide ferestrele şi asigură obiectele şi decoraţiunile de pe balcon care pot fi luate de vânt.