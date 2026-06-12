Codurile de ploi şi vijelii continuă să facă prăpăd la noi în ţară! În judeţul Arad acoperişurile a doua case au luat foc după ce au fost lovite de un fulger. Noul val de furtuni a măturat tot ce a prins în cale şi a inundat din nou zeci de gospodării. Iar din cauza vântului puternic, în Vâlcea, acoperișul unui bloc a căzut peste o maşină. Din fericire, nimeni nu a fost rănit.

Fulgerele şi-au făcut apariţia şi pe cerul din Târgu Jiu. Acolo însă, au făcut spectacol chiar lângă Coloana Infinitului.

În judeţul Botoşani străzile au fost acoperite de apă într-o clipă. Inundaţiile au făcut probleme şi în judeţele Cluj şi Bacău.

Iar în Suceava, unde nu a plouat, a căzut grindină. Vântul a făcut prăpăd în Piatra Neamţ. Mai multe maşini parcate au fost avariate de copacii care au căzut peste ele. Din fericire nimeni nu a fost rănit.

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Ploaia torenţială a făcut probleme şi în judeţul Prahova. În Ploieşti pompierii au intervenit de urgenţă după ce tencuiala unui pod a căzut.

Meteorologii spun nu vom scăpa încă de vremea instabilă.

Centrul Infotrafic: Se circulă în condiţii de ploaie, vizibilitatea fiind redusă. Trafic restricţionat pe A10 sensul Turda - Sebeş

Centrul Infotrafic al Poliţiei Române informează că traficul este restricţionat pe a doua bandă pe Autostrada A10 sensul Turda - Sebeş, la kilometrul 66, în zona localităţii Bogata, judeţul Cluj, din cauza unei coliziuni între două ansambluri auto. Incidentul nu s-a soldat cu victime. Se circulă dirijat pe prima bandă, estimându-se reluarea traficului în condiţii normale după ora 08:00.

Totodată, pe multe artere rutiere se circulă în condiţii de ploaie, pe alocuri torenţială, vizibilitatea fiind redusă.

”Pentru a preveni producerea accidentelor rutiere pe drumurile publice, este necesar ca fiecare manevră în trafic să fie efectuată numai după o temeinică asigurare. În situaţia în care vizibilitatea în oglinzile autovehiculului este redusă din cauza stropilor de ploaie, folosirea luminilor de către ceilalţi conducători auto reduce riscul producerii unor accidente pe fondul neasigurării la schimbarea direcţiei de mers”, au transmis poliţiştii rutieri.

De asemenea, ei le-au recomandat şoferilor să adapteze viteza la condiţiile meteo-rutiere, să crească distanţa de siguranţă între autovehicule, să se asigure corespunzător înainte de schimbarea direcţiei, să evite manevrele riscante şi să adopte o conduită preventivă/anticipativă pe parcursul deplasării.