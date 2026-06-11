Buzoianu îl schimbă pe şeful Apelor Române după 6 luni: Când găsim ilegalităţi vor fi consecinţe, nu cadouri

Diana Buzoianu, ministrul Mediului, a anunţat, printr-o postare pe Facebook, că îl va schimba din funcţie pe Doru Cazan, directorul Apelor Române, la doar 6 luni de la numirea acestuia în funcţie.

Buzoianu îl schimbă pe şeful Apelor Române după 6 luni: Când găsim ilegalităţi vor fi consecinte, nu cadouri - Profimedia

Buzoianu spune că nu poate închide ochii la ilegalităţi, iar cei care pretind că nu văd actele ilegale, nu pot fi răsplătiţi cu funcţii. Aceasta face referire la un control unde s-au descoperit 2 balastiere ilegale în judeţul Olt, în urma căruia a rezultat un prejudiciu de 10 milioane de lei.

"Nu întoarcem ochii de la ilegalități. Oamenii care nu au văzut cea mai mare balastieră ilegală nu pot fi răsplătiți cu funcții noi.

În urma unor controale realizate în județul Olt au fost descoperite 2 balastiere ilegale: una de 25 de hectare, a doua de 75 de hectare. Prejudiciul pentru români: minim 10 milioane de lei doar din pietrișul nedeclarat. La balastiera de 75 de hectare nu fuseseră făcute anterior controale de către Administrația Bazinală Olt", a scris ministrul Mediului.

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De asemenea, Buzoianu a mai precizat că Doru Cazan a promis schimbarea procedurilor de selecţie la Apele Române, bazate pe meritocraţie, lucru ce nu s-a întâmplat.

"Directorul General al Administrației Naționale Apele Române, domnul Doru Cazan, a promis audit. A promis proceduri de selecție meritocratice. A promis sancționarea celor care au întors ochii la ilegalități ani de zile - ilegalități vizibile din avion.

Acum câteva zile, domnul Doru Cazan a renumit pe funcție, pentru un nou mandat, directoarea de la Olt care nici ilegalități nu a văzut, nici controale nu a cerut. Pentru mine, indiferent cine e directorul general al Apele Române, recompensarea, în spatele unor proceduri birocratice fără fond, a unor oameni care au întors ochii ani de zile la ilegalități e o linie roșie.

Îi mulțumesc domnului Doru Cazan pentru mandat, dar am promis românilor că noi vom fi diferiți. Că atunci când găsim ilegalități vor exista consecințe, nu cadouri. Am avut deja această discuție ieri cu domnul Cazan și am transmis că pentru noi valorile și principiile nu sunt negociabile.

Așadar, voi veni cu o decizie de schimbare din funcție a directorului general Doru Cazan de la Apele Române", a scris Diana Buzoianu.