Rata anuală a inflației a urcat la 10,85% în luna mai, față de 10,71% în aprilie, pe fondul scumpirii serviciilor și al creșterii prețurilor la mărfurile nealimentare și alimentare, potrivit datelor publicate vineri de Institutul Național de Statistică (INS). Evoluția indică o presiune în continuare ridicată asupra prețurilor de consum, în ciuda fluctuațiilor lunare moderate.

Inflația a urcat la 10,85% în luna mai. Care sunt produsele și serviciile care s-au scumpit cel mai mult - arhivă

"Indicele prețurilor de consum în luna mai 2026 comparativ cu luna aprilie 2026 a fost 100,58%. Rata inflației de la începutul anului (mai 2026 comparativ cu decembrie 2025) a fost 3,7%. Rata anuală a inflației în luna mai 2026 comparativ cu luna mai 2025 a fost 10,9%. Rata medie a modificării prețurilor de consum în ultimele 12 luni (iunie 2025 - mai 2026) față de precedentele 12 luni (iunie 2024 - mai 2025) a fost 9,4%", se arată în comunicatul INS.

Potrivit sursei citate, indicele armonizat al prețurilor de consum în luna mai 2026 comparativ cu luna aprilie 2026 a fost 100,69%. Rata anuală a inflației în luna mai 2026, comparativ cu luna mai 2025, calculată pe baza indicelui armonizat al prețurilor de consum (IAPC) a fost 9,7%. Rata medie a modificării prețurilor de consum în ultimele 12 luni (iunie 2025 - mai 2026) față de precedentele 12 luni (iunie 2024 - mai 2025) determinată pe baza IAPC a fost 8,4%.

Banca Națională a României (BNR) a revizuit în creștere, la 5,5%, de la 3,9% anterior, prognoza de inflație pentru finalul anului 2026 și anticipează că aceasta va ajunge la 2,9% la sfârșitul lui 2027, potrivit datelor prezentate în luna mai de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.

Articolul continuă după reclamă

Cafeaua şi ouăle, cele mai mari scumpiri în rândul alimentelor

În rândul alimentelor, cele mai importante creșteri de preț s-au înregistrat în continuare la cafea, care s-a scumpit cu 21,12%, potrivit datelor INS. Pe locul al doilea se află ouăle, cu un avans de 14,12%, urmate de carnea de bovine (+11,58%). Prețurile au crescut semnificativ și la grupa zahăr, produse zaharoase și miere de albine (+10,59%), dar și la laptele de vacă (+11,98%), pâine (+8,18%) și fructe proaspete (+7,04%). Carnea de pasăre s-a scumpit cu 6,88%.

În categoria băuturilor alcoolice, berea a înregistrat un plus de 7,98% în ultimul an, iar vinul de 6,57%. Creșteri notabile se observă și la peștele proaspăt (+7,83%), ulei (+6,11%), citrice (+3,66%) și brânza de vacă (+5,61%).

Există însă și produse care s-au ieftinit față de mai 2025: cartofii (-11,32%), fasolea boabe și alte leguminoase (-3,08%), făina (-4,38%), mălaiul (-5,27%) și zahărul (-1,32%). Prețul untului a scăzut ușor, cu 0,11%.

Energia electrică s-a scumpit cu 55,49%, după eliminarea plafonării

În zona mărfurilor nealimentare, cea mai puternică majorare a fost la energia electrică, care s-a scumpit cu 55,49%, după eliminarea schemei de plafonare. Creșteri semnificative au fost consemnate și la combustibili: benzina (+30,55%) și motorina (+36,85%). Energia termică s-a majorat cu 10,70%, iar cărțile, ziarele și revistele cu 10,62%. Detergenții au urcat cu 10,19%, iar tutunul și țigările cu 7,42%. Medicamentele s-au scumpit cu 4,36%, iar produsele de igienă și cosmeticele cu 7,14%.

Pe segmentul serviciilor, cele mai mari creșteri au fost înregistrate la apa, canal și salubritate (+15,35%), reparațiile auto (+15,31%) și serviciile de igienă și cosmetică (+14,72%). Au crescut, de asemenea, costurile pentru confecționarea și repararea încălțămintei și îmbrăcămintei (+14,81%), asistența medicală (+12,81%), transportul rutier (+13,18%) și transportul urban (+8,98%).

Singura scădere notabilă rămâne la transportul aerian, ale cărui tarife s-au redus cu 9,92% față de mai 2025 și cu 7,08% comparativ cu luna aprilie 2026. În schimb, serviciile poștale au înregistrat o revenire, cu o creștere de 9,65% față de anul anterior.