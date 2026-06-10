Digitalizarea merge înainte, dar se împiedică la ghișeu. Cine vrea să își verifice vechimea în muncă la Casa de Pensii își face cont online, dar încheie procedura în fața unui funcționar. Iar în România nu e deloc o excepție: multe servicii sunt digitale doar până la primul formular care trebuie printat.

"Cât am muncit până acum? Răspunsul ar trebui să fie la un click distanţă.O să+mi fac un cont online pe site-ul Casei Naţionale de Pensii. Ce poate fi complicat?", a afirmat Iulia Pop, reporter Observator.

Doar că, în practică, digitalizarea se oprește repede.

Cont online, dar cu drum la ghişeu

Articolul continuă după reclamă

"Şi acum, gata cu online-ul. Foaia mă obligă să rămân în offline. Semnez, şi cu asta merg la Casa de Pensii, la ghişeu, ca să-mi fac un cont online. (...) După o vizită la ghişeu, cererea de creare a unui cont online a fost aprobată. Teoretic, în câteva ore ar trebui să primesc un link pe care dacă-l activez îmi voi afla vechimea în muncă", a mai transmis Iulia Pop, reporter Observator.

Mulți români spun că tocmai acest traseu îi face să renunțe la varianta online și să rezolve totul direct la sediul instituției.

"Am preferat să depun ceea ce trebuia direct. Nu se puteau încărca actele direct", a spus o persoană.

Problema nu apare doar la Casa de Pensii. Şi la alte instituţii, serviciile digitale se opresc la ghişeu.

"Un alt exemplu la care pot să mă gândesc acum este ANAF, deci în momentul în care doreşti să-ţi creezi un cont, ca persoană fizică, dacă nu ai semnătură electronică calificată, ceea ce este cazul unei majorităţi importante din cadrul cetăţenilor, nu ai acces la servicii electronice până nu validezi acel cont la ghişeu", a afirmat Melany Pleşa, director de politici publice la Edge Institute.

De ce statul încă ne cere prezenţa la ghişeu pentru servicii digitale

Motivul? Am început să digitalizăm fără să avem mai întâi un sistem prin care oamenii să îşi poată dovedi identitatea online.

"Noi ar trebui să avem, şi într-adevăr s-au dezvoltat în ultimii ani soluţii de identitate electronică, cum ar fi ROeID sau cartea electronică de identitate. Ne aşteaptă şi proiectul portofelului european de identitate digitală, care practic ar însemna că printr-o aplicaţie putem să ne autentificăm direct în serviciile electronice ale diferitelor instituţii", a mai spus Melany Pleşa.

Totuşi, autorităţile spun că lucrurile se mişcă.

"Toate instituţiile plasau digitalizarea după cum considerau dânsele că este mai importantă. Pentru unele a fost mai importantă şi s-au digitalizat anterior apariţiei ADR, pentru altele, de abia acum digitalizarea începe să devină o prioritate. Este o chestiune de adaptare la acest nou context", a spus Andrei Niculae, vicepreşedinte ADR.

Până atunci, în România, drumul spre digitalizare mai face încă o oprire la ghișeu.