Ţara care s-a trezit că nu mai are pe cine să pună la muncă după ce migranţii au fost alungaţi

Fabricile din Africa de Sud au rămas fără suficienți muncitori după ce mii de migranți au părăsit țara în urma protestelor anti-imigrație.

În Newcastle, un important centru industrial din provincia KwaZulu-Natal, mai multe fabrici de confecții au rămas cu mașini de cusut nefolosite după plecarea angajaților străini. Patronii spun că au pierdut între 12% și 19% din personal în timpul protestelor, iar posturile rămase vacante sunt greu de ocupat.

Situația este cu atât mai surprinzătoare cu cât protestele au fost organizate tocmai pentru ca locurile de muncă să fie ocupate de sud-africani. Gruparea anti-imigrație March and March susține că migranții le iau locurile de muncă localnicilor, într-o țară în care rata șomajului a ajuns la aproape o treime din populația activă.

În realitate, angajatorii spun că nu găsesc suficienți localnici dispuși să lucreze în fabrici, în special pe salariile oferite. "Oamenii nu vor să lucreze în fabrici", spune un angajat sud-african citat de Reuters.

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Patronii susțin și că unii dintre muncitorii plecați aveau experiență și calificări greu de înlocuit. Un proprietar de fabrică spune că nu poate găsi imediat localnici care să aibă aceleași competențe.

Locuri de muncă există, dar localnicii nu se înghesuie

Problema este contestată însă de sindicate. Reprezentanții muncitorilor spun că Africa de Sud are suficienți oameni calificați, dar salariile prea mici și condițiile de muncă îi țin departe de fabrici.

În industria textilă, angajații sunt plătiți adesea în funcție de numărul de articole produse. Doar cei mai productivi ajung să câștige salariul minim național, echivalentul a aproximativ 1,83 de dolari pe oră.

Patronii spun că nu își permit salarii mai mari, deoarece retailerii plătesc foarte puțin pentru hainele produse local. O pereche de blugi este cumpărată de la fabrică pentru aproximativ 11,50 de ranzi, în timp ce un tricou poate fi vândut fabricii cu mai puțin de jumătate din această sumă.

În Newcastle, sindicatul din industria textilă estimează că aproximativ 15% dintre cei 15.000 de muncitori din sector au plecat în timpul protestelor. Unul dintre proprietarii de fabrici a încercat să pregătească localnici pentru posturile rămase libere, dar spune că nu își permite să extindă programul de formare.