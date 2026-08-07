După minivacanța de Sfânta Maria, românii se întreabă când vor avea următoarele zile libere. Calendarul din 2026 aduce o nouă pauză de două zile consecutive, de care vor beneficia angajații care lucrează după programul obișnuit de luni până vineri.

Când este următoarea minivacanţă din 2026. Două zile libere legale consecutiv - Arhiva Observator

Următoarea minivacanță din 2026 este tot mai aproape. După zilele libere din august, angajații vor beneficia de încă două zile libere legale consecutive. Astfel, următoarele două zile libere legale consecutive le vor oferi angajaților ocazia unui nou weekend prelungit, fără să fie nevoie de concediu.

Următoarea minivacanţă este cea din noiembrie - decembrie

După zilele libere de 15 și 16 august, acordate cu ocazia Adormirii Maicii Domnului, următoarea minivacanță din 2026 va fi la sfârșitul lunii noiembrie. Sfântul Andrei, sărbătorit pe 30 noiembrie, și Ziua Națională a României, celebrată pe 1 Decembrie, sunt două sărbători legale consecutive, ceea ce înseamnă că mulți români vor avea parte de un nou weekend prelungit.

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În 2026, 30 noiembrie (luni), când este sărbătorit Sfântul Andrei, și 1 Decembrie (marți), Ziua Națională a României, sunt zile libere legale. Astfel, angajații care lucrează de luni până vineri vor beneficia de două zile consecutive de odihnă. În funcție de decizia autorităților privind acordarea unei eventuale punți pentru ziua de vineri sau de alte măsuri luate la nivelul angajatorilor, unii salariați ar putea avea parte de o perioadă mai lungă de pauză.

Ziua liberă din august a picat într-o sâmbătă

Una dintre zilele libere legale din luna august 2026, Adormirea Maicii Domnului, este sărbătorită pe 15 august, însă cade într-o zi de sâmbătă. Astfel, pentru angajații care au un program obișnuit de lucru de luni până vineri, această sărbătoare nu aduce o zi liberă suplimentară, deoarece legislația din România nu prevede acordarea unei zile libere compensatorii atunci când o sărbătoare legală coincide cu weekendul.

Câte zile libere au angajaţii români de Crăciun şi Revelion

De sărbătorile de iarnă, angajații din România vor beneficia de patru zile libere legale: 25 și 26 decembrie, prima și a doua zi de Crăciun, respectiv 1 și 2 ianuarie, prima și a doua zi de Anul Nou. În 2026, 25 decembrie cade într-o zi de vineri, iar 26 decembrie într-o sâmbătă, ceea ce înseamnă că angajații cu program de luni până vineri vor avea un weekend prelungit de trei zile. La trecerea dintre ani, 1 ianuarie 2027 va fi vineri, iar 2 ianuarie va cădea sâmbătă, oferind din nou un weekend prelungit pentru majoritatea salariaților.

Cine beneficiază de zilele libere

Potrivit Codului muncii, zilele de sărbătoare legală sunt libere pentru majoritatea angajaților din România. Există însă domenii în care activitatea nu poate fi întreruptă, precum sistemul sanitar, ordinea publică, transporturile sau alte servicii esențiale. În aceste cazuri, salariații care lucrează în zilele de sărbătoare legală trebuie să primească timp liber compensatoriu sau un spor la salariu, în condițiile prevăzute de lege.

Zilele libere legale rămase în 2026

Până la finalul anului 2026, românii mai beneficiază de următoarele zile libere legale:

30 noiembrie – Sfântul Andrei (luni);

1 Decembrie – Ziua Națională a României (marți);

25 decembrie – prima zi de Crăciun (vineri);

26 decembrie – a doua zi de Crăciun (sâmbătă).

Pentru mulți angajați, minivacanța de la începutul lunii decembrie va fi ultima ocazie din an pentru un concediu scurt, înaintea sărbătorilor de iarnă.