Ungaria anunţă că a trecut peste pragul critic şi nu va mai economisi energie. Mesajul lui Peter Magyar

Ungaria renunţă, începând de mâine, la apelul privind reducerea voluntară a consumului de energie, după mai multe zile de presiune asupra sistemului energetic provocată de problemele de la centrala nucleară Paks şi de nivelul extrem de scăzut al Dunării. Premierul Peter Magyar a anunţat că securitatea energetică a ţării a fost protejată şi că măsurile de economisire nu mai sunt necesare.

Ungaria pare să depăşească perioada critică traversată de sistemul energetic în ultimele zile. Premierul Péter Magyar a anunţat că apelul privind reducerea voluntară a consumului de electricitate va fi retras începând de mâine.

"Am reuşit împreună şi am protejat securitatea energetică a ţării noastre. Mulţumesc, Ungaria! De mâine, nu mai este necesară reducerea voluntară a consumului. Voi prezenta dimineaţă deciziile Grupului de Lucru pentru Apărare", a transmis premierul maghiar Peter Magyar.

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Ungaria renunţă la măsurile voluntare de economisire

Anunţul vine după mai multe zile în care autorităţile de la Budapesta au cerut populaţiei şi companiilor să reducă voluntar consumul de energie, în special în orele de vârf, pentru a diminua presiunea asupra reţelei.

Peste 300 de companii au răspuns apelului autorităţilor, într-o perioadă în care centrala nucleară Paks a funcţionat la o capacitate mult redusă. Reuters relata că unitatea, care asigură o parte importantă din electricitatea Ungariei, ajunsese să funcţioneze cu o singură turbină, la puţin peste 10% din capacitate.

Centrala Paks, afectată de nivelul extrem de scăzut al Dunării

Criza energetică a fost declanşată de seceta prelungită şi de scăderea record a nivelului Dunării, fluviul fiind folosit pentru răcirea centralei nucleare Paks.

În urmă cu doar câteva zile, Péter Magyar avertiza că Ungaria se confruntă cu o perioadă critică şi că exista riscul opririi complete a centralei. Ulterior, premierul a precizat că ultima turbină continua să funcţioneze în siguranţă.

Importurile şi reducerea consumului au ajutat sistemul

Pentru a acoperi deficitul de producţie, Ungaria s-a bazat şi pe importuri de electricitate din ţările vecine. În paralel, autorităţile au cerut atât populaţiei, cât şi marilor consumatori industriali să reducă temporar consumul.

Printre companiile care au acceptat să îşi diminueze cererea de energie s-au numărat MOL, Samsung SDI, Audi şi Denso, potrivit Reuters.

Noul mesaj al premierului indică însă că presiunea asupra sistemului a scăzut suficient pentru ca apelurile la economisire voluntară să fie retrase. Peter Magyar urmează să prezinte dimineaţă şi deciziile luate de Grupul de Lucru pentru Apărare.