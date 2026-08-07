Situaţie halucinantă pe Autostrada Soarelui, în plin sezon estival. Ba mai mult, fix la început de weekend, când e traficul mai aglomerat. Angajaţii de la drumuri au găsit pe şosea, pitite într-un rost de dilataţie, cuie sudate în aşa fel încât să nu poţi trece peste ele fără să faci pană. Mai mulţi şoferi au ajuns la vulcanizare. La viteza cu care se circulă pe autostradă, e o minune că nu s-a întâmplat o tragedie. Autorităţile cred că au de-a face cu o mână criminală, iar specialiştii în condus defensiv nu se feresc să compare gestul inconştient cu un act terorist.

Capcana pusă de un inconştient în calea şoferilor care mergeau azi la mare a fost găsită întâmplător la kilometrul 130. În faţa maşinii angajaţilor de la drumuri care patrulau în zonă un autoturism a frânat brusc, după ce şoferul şi-a dat seama că a făcut pană.

Dispozitivul cu ţepi era montat între rosturile unui pod

"Doi angajați de la drumuri au găsit astăzi o tijă metalică pe care erau sudați doi ţepi făcuți din cuie. Tija era pusă între rosturile de dilatație ale unui pod. Până să fie observată, peste obstacolul respectiv au trecut mai multe mașini. Cuiele sudate erau deja îndoite, semn că mai mulţi şoferi s-au trezit cu o cheltuială în plus în drumul spre mare. Angajaţii de la drumuri nu au nicio urmă de îndoială. Sunt convinşi că au de-a face cu o mână criminală", transmite Cristi Popovici, reporter Observator.

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"Foarte periculoşi. Explodează roata şi te dai peste cap la viteză mare. Nu poţi să observi aşa ceva", a declarat un şofer.

"Sunt foarte periculoase, eu nu le-am văzut venind de la Constanţa, probabil sunt în faţă. Probabil cei care sunt cu maşinile pentru reparaţii, să facă tractări, să facă ei bani. Ferească Dumnezeu de un accident, suntem cu familia", a adăugat alt conducător auto.

CNAIR: Dispozitivul pare construit intenţionat pentru a avaria maşinile

"Acest dispozitiv pare a fi construit premeditat pentru a aduce deteriorări autovehiculelor. Trebuie să fie conştienţi de consecinţele faptelor lor, să fie conştienţi că pot să răspundă inclusiv penal. De la o banală pană de cauciuc, până la Doamne fereşte, explozii de cauciuc, pierderea direcţiei de mers, accidente grave, caramboluri. Au fost şi cetăţeni care au suferit pagube", a precizat Alin Şerbănescu, CNAIR.

Pe Autostrada Soarelui trec într-o zi obişnuită aproximativ 20 de mii de maşini. În plin sezon estival, mai ales la început de weekend, numărul probabil se dublează. O explozie de pneu la 130 de kilometri pe oră, poate avea efecte catastrofale.

"Practic, se duce spre terorism, ca să faci o acţiune intenţionată care să produci un accident. Accident care la 130 km/h poate să ducă şi la pierderea vieţii. Trebuie să ştii să controlezi maşina în derapaj, ceea ce nu putem să vorbim la şoferul de rând", a explicat Titi Aur, specialist conducere defensivă.

Mai grav este că astfel de incidente se pot repeta oricând. Spike-uri capabile să facă franjuri cauciucurile se pot cumpăra la liber de pe internet.

Ce trebuie să facă şoferii dacă observă astfel de obiecte

Dacă observați un astfel de obiect, nu trageți brusc de volan și nu opriți pe banda de urgenţă pentru a-l ridica. Pericolul de accident pe autostradă este uriaş, aşa că reduceți viteza în siguranță, păstrați distanța față de mașina din față și sunaţi imediat la 112.

La 112 au sunat şi reprezentanţii de la Drumuri. Poliţiştii au luat imaginile de pe camere de supraveghere din zonă şi îi caută pe cei care au plantat pericolul pe Autostrada Soarelui.