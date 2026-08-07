Săptămâna viitoare, platforma Agenţiei Naţionale de Cadastru va deveni funcţională. O spune oficial Guvernul, după mai multe teste la sistemul informatic. Mai întâi vor avea acces notarii, ulterior cei care au user și parolă si abia după, dacă sistemul este sigur, se va ajunge la acces extins, ca și înainte de atac. Se estimează că sunt, în acest moment, peste 90 de mii de cereri de prelucrat. Suntem totuşi în a 24 a zi de blocaj, iar asta se traduce în pierderi în mai multe domenii, inclusiv ale statului. Între timp, procurorii au o misiune grea - să identifice de unde a fost iniţiat atacul şi să facă lumina în ancheta deschisă deja.

24 de zile au trecut de la atacul cibernetic indreptat impotriva Cadastrului. De 24 de zile, toate industriile care depinde accesul in baza ANPCI sunt blocate. Miliarde de euro sunt de atunci in pericol.

După atacul hackerilor la agenția de cadastru, procurorii antimafia au deschis dosar penal, doar pe fapte. Trei la număr - alterarea integrității datelor informatice, perturbarea funcționării sistemelor informatice și transfer de date neautorizat. la dosar este şi raportul directoratului național de securitate cibernetică care arată, printre altele, că sistemul agenției de cadastru avea o breșă de securitate semnalată de multiple ori fără să fie remediată plus politici de securitate sumare și neactualizate.

Blocarea ANCPI a bulversat nu mai putin de 9 domenii, printre cele mai active din Romania. Cel mai lovit, sectorul imobiliar.

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Tranzacții de peste un miliard de euro, blocate

Peste cinci mii de tranzacții prin credit ipotecar sunt blocate după atacul cibernetic, potrivit unei platforme de credite. Valoarea depășește 437 de milioane de euro, în total, este vorba despre tranzacții rezidențiale de peste un miliard de euro au fost blocate în ultimele trei săptămâni, potrivit calculelor Ipotecare.ro. Specialiștii spun că fiecare săptămână în care sistemele ANCPI nu funcționează este egală cu 1500 de dosare de credit ipotecar amânate, adică peste 131 milioane de euro.

"Sunt afectați cumpărătorii care deja au un act semnat și care sunt în așteptarea tranzacției finale, cei care vor să semneze un antecontract și care vor să achite un avans către dezvoltator şi atunci așteaptă ca ANCPI să poată elibera extrasele de informare pentru cărțile funciare noi înființate, dar cei mai afectați acum sunt cei care se află în lanțul dezvoltator, furnizor, constructor, manoperişti. Pentru că în acest moment, dezvoltatorii nu își pot încasa banii pe care îi așteaptă din vânzări, nu își pot încasa nici avansul din antecontract asta înseamnă că au început ceva ruperi în lanțul de plăți", a afirmat Ramona Ganea, reprezentant dezvoltator imobiliar.

Cum nu se pot obţine extrasele de carte funciară, nu se pot semna contractele de vânzare cumpărare, nu se încasează bani. Următorii afectaţi sunt notarii care şi-au redus activitatea cu 80 la sută. Practic nu au cum să încheie prea multe acte. Nu pot finaliza de exemplu executări silite, succesiuni, partaje, fuziuni şi achiziții. Geodezii, topografii şi inginerii, peste 10 mii de specialiști autorizați nu pot depune, recepționa lucrările. Pe lanț intră și construcțiile, infrastructura publică - proiectele de infrastructură publică și șantierele private riscă penalități zilnice pentru sistarea lucrărilor și pierderea finanțărilor din fonduri europene pentru că primăriile nu pot elibera autorizații de construire în lipsa unor extrase de cărți funciare actualizate. Inclusiv dezvoltarea parcurilor fotovoltaice şi eoliene este oprită pentru că racordarea la rețea și obținerea avizelor de construire depind direct de datele cadastrale.

Tranzacțiile cu terenuri agricole și contractele de arendă nu pot fi intabulate sau notate. Fermierii întâmpină blocaje la accesarea creditelor de producție și la validarea suprafețelor pentru subvențiile agricole. La fel şi dezvoltatorii de parcuri logistice şi administrația publică, în blocaj. de exemplu, primăriile pierd zilnic sume considerabile din impozitul pe transferul proprietăților imobiliare și din taxele de timbru.

Statul pierde bani în fiecare zi

Însă, cel mai mare perdant este însă statul, care în acest moment, de 24 de zile nu mai încasează de la taxe de timbru la impozite şi tva pentru tranzacţii imobiliare.

"Fără documentații cadastrale şi fără serviciile de publicitate imobiliară care sunt în responsabilitatea noastră nu pot fi finalizate tranzacțiile imobiliare sunt afectate creditele ipotecare, autorizațiile de construire, să nu mai vorbim de investițiile publice care se fac au la bază studiile topografice care pleacă tot din apanajul nostru, toate lucrările de infrastructură sunt blocate. Acest blocaj este în continuu dezavantaj asupra întregii pārți de proiectare, asupra arhitecților, asupra notarilor, asupra agenților imobiliari și așa mai departe, inclusiv a statului român", a declarat Mircea Afrasinei, președintele Colegiului Geodezilor.

Colegiul geodezilor a înaintat nu mai puțin de 3 memorii, la guvern şi parlament.

"Așteptăm să ne cheme la discuții ca să putem să prezentăm situațiile reale și să punem cărțile pe masă, dar până la această oră sunt aceste promisiuni că soluțiile se apropie de final în ceea ce privește punerea în funcțiune", a mai spus Mircea Afrasinei.

Observator a sunat la întâmplare la un birou notarial.

"În momentul ăsta nu se poate face absolut nimic. Pentru că nu există varianta în care să scoți extras. De exemplu, nu poți să scoți nici măcar extras de informare ca să poți face o promisiune de vânzare cumpărare. Avem câteva discuții, am tot auzit că săptămâna viitoare ar da drumul la sistem. Ei spun undeva miercuri", a spus un reprezentant al unui birou notarial.

La aplicație se fac teste, Guvernul a cerut în avans soluții pentru a evita un blocaj în momentul în care totul va reveni la normal, însă nimeni nu știe deocamdată când sistemul va fi funcțional. Ca o comparație, anul trecut în Slovacia, după cel mai mare atac din istoria Slovaciei tot la cadastru a durat 7 luni până când serviciile importante au funcționat din nou.