Hunor, după întâlnirea cu Mureșan: Nu am discutat nimic pe structura Guvernului, poate astăzi după-amiază

Kelemen Hunor a discutat astăzi cu premierul desemnat Siegfried Mureșan despre programul de guvernare, după ce aseară, liderul UDMR a reafirmat susţinerea formaţiunii maghiare pentru un guvern propus de europarlamentarul PNL.

Kelemen a transmis, după discuţia cu Mureşan, că după ce se vor termina discuțiile, rezultatul acestora va fi prezentat în partid și se va mai cere un vot în UDMR, conform statutului.

"Vom mai continua discuțiile, puteam spune că nu avem majoritate și să oprim discuțiile. Trebuie să arătăm și seriozitate, și predictibilitate (…) Astăzi a venit la noi la grup și a prezentat grupurilor parlamentare reunite ideile programului de guvernare

Nu sunt lucruri extravagante, noi am spus că trebuie un program pentru doi ani de zile, nu poți să faci un program hiperambițios pentru că nu ai timp la dispoziție. Cea mai mare concentrare e pe deficitul bugetar, pe fiscalitate și stimularea economiei.

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Pe termen scurt e aproape imposibil să micșorezi deficitul și să asiguri și un confort oamenilor. Nu mai poți s-o ții așa după doi ani de zile, cu inflația ridicată. Nu am discutat nimic pe structura Guvernului, poate astăzi după-amiază poate vom începe discuția. Trebuie să lași toate ușile deschise pentru dialog și pentru mâine, și pentru poimâine cu acele formațiuni cu care poți discuta și PSD face parte din această categorie

Dacă nu trece acest guvern, urmează alt pas și atunci e nevoie de dialog. Nu trebuie să-l iubești pe celălalt, dar dialogul trebuie păstrat (...). Și rotativa e una dintre variante, conținutul rotativei și ordinea se poate discuta, nu este o idee nouă", a declarat Kelemen Hunor.

UDMR merge mai departe cu Mureşan

Marţi seară, Hunor a reafirmat susţinerea formaţiunii maghiare pentru un guvern propus de europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan. ”Astăzi, în urma discuţiilor la noi în UDMR, am ajuns la concluzia că mergem şi ne asumăm acest vot”, anunţă Kelemen. El admite că, potrivit aritmeticii parlamentare, guvernul propus de acesta nu ar trece doar cu voturile PNL, USR şi UDMR.

Liderul formaţiunii maghiare a admis că desemnarea lui Siegfried Mureşan a fost una "atipică". "Şi pentru noi a fost o surpriză. Da, pentru mine a fost o surpriză în sensul că nimeni nu mi-a zis. M-a sunat la un moment dat Ilie Bolojan şi mi-a zis că a vorbit cu Siegfried: m-a sunat şi mi-a zis că a vorbit cu preşedintele şi peste câteva minute îl desemnează. Bolojan, la rândul lui, a aflat de la Siegfried Mureşan. Deci asta a fost, într-adevăr, o desemnare atipică, dar nu scrie în Constituţie o procedură exactă cum trebuie să fie desemnarea", a mai afirmat Kelemen Hunor.