Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru, moment tandru pe aeroport, înainte de plecarea spre New York

Nicușor Dan a publicat un videoclip de natură personală în care apare alături de partenera sa de viață, Mirabela Grădinaru, sărutându-se pe aeroport. Momentul romantic a fost filmat chiar înainte de plecarea președintelui către New York, unde a participat ulterior la o serie de evenimente oficiale.

Zi plină de evenimente în cea de-a doua zi a Adunării Generale a Națiunilor Unite. Președintele Statelor Unite și-a susținut discursul în fața liderilor lumii și nu a ratat ocazia de a lansa un avertisment dur la adresa Iranului, amenințând cu anihilarea în cazul în care Teheranul nu va accepta semnarea unui acord de pace.

A fost semnat și acordul istoric dintre Statele Unite și Groenlanda, în timp ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că este pregătit pentru o întâlnire trilaterală cu Donald Trump și Vladimir Putin. Ziua s-a încheiat cu tradiționala recepție oferită de președintele Statelor Unite, într-unul dintre cele mai luxoase hoteluri din New York.

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Trump ameninţă Iranul

"Am o decizie importantă de luat. Se va face o înțelegere cu Iranul care să le permită să reconstruiască și să creeze o țară mult mai mare decât a fost vreodată. Sau să anihilez Republica Islamică și să o fac rapid". Este ameninţarea la adresa Iranului făcută de Donald Trump în discursul său de aproape 40 de minute. Liderul de la Casa Albă a redenumit inteligenţa artificială în suprainteligenţă şi a nu a ratat ocazia de a critica, din nou, ONU, direct de la tribuna Adunării Generale. Şi nu a ezitat nici să se laude.

Donald Trump a cerut tuturor statelor membre, printre care se află şi România, să se retragă din Curtea Penală Internațională în urma emiterii unor unor mandate de arestare împotriva unor importanți lideri israelieni, în special premierul Benjamin Netanyahu.

"Trebuie să ne mobilizăm în mod repetat pentru a apăra dreptul internațional și dreptul internațional umanitar, în aceste vremuri de război. După cum am spus adesea Nu poate exista pace fără dreptate", a transmis Emmanuel Macron.

Pe agenda discuţiilor de ieri a fost şi războiul de la graniţa României. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că a discutat cu Donald Trump despre un armistițiu energetic și anunţă că e gata pentru o triaterală.

Volodimir Zelenski: Întâlnire trilaterală unde toate aspectele sensibile pe care liderii le pot ridica și unde se poate încerca încheierea războiului.

Reporter: Deci sunteţi pregătiţi să vă întâniţi cu președintele Putin într-o întâlnire trilaterală?

Volodimir Zelenski: Sunt gata.

Nicuşor Dan, la New York

În paralel, președintele Donald Trump și liderii Groenlandei și Danemarcei au semnat acordul care permite o prezență militară americană mai mare în Groenlanda.

Nicuşor Dan şi partenera sa, Mirabela Grădinaru, au participat aseară la recepția tradițională oferită de Preşedintele Statelor Unite ale Americii şi a Primei Doamne, Melania Trump la Lotte New York Palace, unul dintre cele mai emblematice hoteluri de lux din Manhattan şi cartierul general diplomatic pentru Adunarea Generală a ONU.

Ieri, în faţa a zeci de români stabiliţi la New York, preşedintele Nicuşor Dan a dezvelit plăcuţa din intersecţia Regina Maria în faţa a zeci de români stabiliţi la New York. Intersecţia este în Manhattan, la doi kilometri de Times Square şi în apropiere de sediul misiunii României la ONU.