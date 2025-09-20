Sondaj Avangarde: 74% dintre români cred că țara merge într-o direcție greșită

Aproape trei sferturi dintre români sunt convinși că România se îndreaptă pe un drum greșit, arată cel mai recent sondaj Avangarde. Doar unul din cinci respondenți mai are o percepție pozitivă asupra direcției în care merge țara, iar încrederea în Guvern a scăzut vizibil în ultimele luni, relatează Agerpres.

Aproape trei sferturi dintre români (74%) consideră că România se îndreaptă într-o direcţie greşită, 21% sunt de părere că direcţia este bună, iar 2% nu pot aprecia/nu răspund, relevă un sondaj autofinanţat AVANGARDE, dat publicităţii sâmbătă.

Dacă în iunie 38% dintre respondenţi considerau că direcţia în care se îndreaptă România este una bună, în iulie procentul a scăzut la 27%, iar trendul descrescător s-a menţinut în august (23%) şi septembrie (21%).

Procentul celor care au răspuns că direcţia este greşită a crescut constant: iunie - 53%, iulie - 66%, august - 73% şi septembrie - 74%.

De asemenea, şi ponderea celor care s-au încadrat la "nu pot aprecia/nu răspund" a variat: iunie - 9%, iulie - 7%, august - 4% şi septembrie - 5%.

Totodată, mai mult de jumătate dintre intervievaţi (51%) susţin că sunt mai degrabă "dezamăgiţi" de modul în care actualul Guvern gestionează România, ţinând cont de aşteptările pe care le aveau înainte de ianuarie 2025. În schimb, 23% se declară mai degrabă "încântaţi", alţi 23% afirmă că nu aveau aşteptări, iar 3% aleg varianta "nu ştiu/nu răspund".

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, dintre cei 64% care au indicat un partid, 41% ar vota AUR, 19% - PSD, 13% - PNL, 12% - USR, 6% - UDMR, 2% - SOS România, 2% - POT, iar câte 1% - Forţa Dreptei, Partidul Mişcarea Populară şi DREPT. Alte partide ar aduna, în total, 2%.

La întrebarea "Care este cea mai mare temere a dumneavoastră legată de perioada următoare?", 28% dintre români au răspuns "o eventuală criză economică", 26% - "escaladarea războiului din Ucraina", 19% - „viitorul copiilor”, 12% - "probleme de sănătate", 10% - "ura din societate". Alţi 2% au indicat o altă temere, iar 3% au ales varianta "nu ştiu/nu răspund".

Sondajul a fost realizat la nivel naţional, în perioada 9 - 18 septembrie, pe un eşantion multistratificat probabilistic de 1.300 de subiecţi din populaţia adultă (18 ani şi peste), neinstituţionalizată, a României. Marja de eroare, la un nivel de încredere de 95%, este de +/- 2,3%.

