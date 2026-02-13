Bolojan, despre momentul plecării de la Guvern: "Credeţi-mă, va fi o uşurare pentru mine"

Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că în momentul în care acest guvern nu va putea face ceea ce este necesar, deci nu va mai avea susţinere, cu siguranţă va veni un alt guvern, adăugând că pentru el va fi o uşurare această situaţie. Premierul a mai arătat că trebuie să închidă pachetele de reformă şi bugetul pentru că nu au altă posibilitate.

"Dacă nu mi-aş fi asumat responsabilitatea, nu aş fi acceptat funcţia de premier şi dacă am acceptat această funcţie, ştiind ce probleme grave are România, orice s-ar spune, vă asigur că nu-mi e frică de un partid, de un lider politic sau de altcineva. Eu sunt un om realist şi dacă sunt pe această funcţie înseamnă că trebuie să fac ceea ce ţine de mine pentru ţara noastră, căutând să nu potenţiez conflicte, căutând să creez un acord politic pentru a împinge lucrurile, în aşa fel încât să menţinem echilibrele în acest stat şi să îndreptăm lucrurile. Asta am încercat în această perioadă şi sper şi de la toţi ceilalţi lideri politici că au responsabilitatea poziţiei pe care o deţin", a declarat premierul Ilie Bolojan, la Europa FM.

Despre o trecere în Opoziţie, premierul a răspuns: "În momentul în care acest guvern nu va putea face ceea ce este necesar, deci nu va mai avea susţinere, cu siguranţă va veni un alt guvern. Iar pentru mine, vă rog să mă credeţi că va fi o uşurare această situaţie şi da, e posibil ca, în condiţiile în care aritmetica parlamentară dă o majoritate de jumătate plus unu, să vedem dacă această coaliţie nu funcţionează, o altă coaliţie", a precizat premierul Bolojan. Premierul a ţinut să precizeze că trebuie închise pachetele de reformă şi bugetul pe 2026. "În mod cert, trebuie să închidem aceste pachete şi bugetul. Nu avem altă posibilitate. Eu cred că e o responsabilitate pentru ţara noastră să rezolvăm cât mai repede bugetul", a mai spus Bolojan.

Bolojan: Toate deciziile luate au fost pe baza unor decizii de coaliţie, de comun acord

Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, despre mesajul transmis de liderul PSD, Sorin Grindeanu, după intrarea României în recesiune tehnică, că tate deciziile luate au fost pe baza unor decizii de coaliţie, de comun acord. El a precizat că înţelege că atunci când se întâmplă ceva bun ne înghesuim cu toţii în poză, iar când trebuie făcut ceva care ar putea suna prost, fugim de responsabilitate. "Toate deciziile care au fost luate au fost pe baza unor întâlniri şi a unor decizii de coaliţie, de comun acord. Deci eu înţeleg că, atunci când se întâmplă ceva bun, ne înghesuim cu toţii să fim în poză, iar când trebuie făcut ceva care ar putea suna prost, fugim de responsabilitate. Eu niciodată nu o să fug de asta", a declarat premierul Ilie Bolojan, la Europa FM, despre comunicatul liderului PSD, Sorin Grindeanu, în urma anunţului INS privind intrarea în recesiune tehnică a economiei.

Despre faptul că PSD a transmis că ”o guvernare, dacă nu este pentru oameni, atunci nu va mai fi deloc”, premierul a răspuns: "Întotdeauna, pe toate funcţiile pe care le-am deţinut, am guvernat pentru oameni. Dacă n-aş fi făcut asta, nu s-ar fi schimbat lucrurile în comunităţile unde am avut o răspundere, în Oradea şi în judeţul Bihor, şi nu m-ar fi votat oamenii. Dar oamenii vor aprecia la final, întotdeauna, dacă o guvernare este pentru oameni". Şeful Executivului a menţionat că programul de relansare este parte cu pachetul de administraţie şi nu e niciun fel de problemă să fie aprobat.

"Din toate punctele de vedere, s-a căzut de acord, deci n-ar trebui să fie niciun fel de problemă. Cu cât se termină toate analizele, mai sunt anumite detalii de reglat, cu atât se poate adopta. Ar trebui ca cel mai târziu, în şedinţa de guvern de joi, să fie adoptat. Decizia este să-l adoptăm prin ordonanţă", a subliniat premierul. Ilie Bolojan a explicat că asta înseamnă că va intra în aplicare, imediat. "Am încercat să corectăm aberaţia legată de pensiile speciale, în care magistraţii se pensionează la 48-49 de ani cu pensie cât ultimul salariu, de luni de zile, din vara anului trecut, trecem prin amânările pe care le vedem şi atunci sunt lucruri care depind de guvern, care nu sunt de răspundere", a mai spus el.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, afirmă, vineri, că intrarea României în recesiune tehnică este "o ruşine pentru întreaga Coaliţie", PSD având partea sa de vină. "Este timpul să oprim acest tăvălug al deciziilor economice stupide”, afirmă liderul social-democraţilor, acuzând că vinovatul principal pentru această situaţie este "încăpăţânarea dusă la absurd, rezistenţa acerbă la orice argument raţional obsesia permanentă pentru imagine şi calculele personale", aluzie la premierul Ilie Bolojan.

