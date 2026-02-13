Recesiunea stârneşte scandal. Ciolacu vorbeşte despre cifre "coafate" şi îl atacă pe Bolojan

Fostul premier social-democrat Marcel Ciolacu susţine că datele economice pentru anul 2024 ar fi fost ajustate astfel încât o creştere economică să fie prezentată drept recesiune, afirmând că demersul ar urmări să atenueze percepţia asupra "dezastrului economic" din actualul mandat al premierului Ilie Bolojan, potrivit News.ro.

"Au coafat, după doi ani, datele din 2024, transformând creşterea economică în recesiune doar ca să încerce să estompeze dezastrul economic din mandatul lui Bolojan! Acestea este cea mai grosolană manipulare a statisticii ce demonstrează disperarea actualului premier, după ce scăderea economiei din ultimul trimestru, de aproape 2%, este de patru ori mai mare decât aşteptările tuturor anailiştilor", a scris Marcel Ciolacu, vineri, într-o postare pe Facebook.

Acesta afirmă că "românii nu mai pot fi prostiţi cu cifre": "Ei văd preţurile din magazine, văd cum veniturile nu mai pot ţine pasul cu costul vieţii, văd cum tot mai multe firme trag obloanele şi cum în spitale şi şcoli se înmulţesc situaţiile de criză"

Ciolacu susţine că premierul îşi asumă nemeritat evoluţia economică din 2025.

"Ipocrizia absolută este că Bolojan se laudă cu creşterea economică de 0.6% pe 2025, deşi nu are vreun merit. Totul are la bază numai avansul din primele două trimestre din an – când el doar făcea figuraţie la Cotroceni. Următoarele două trimestre i se datorează exclusiv, iar acestea sunt echivalente cu recesiunea", a mai declarat Marcel Ciolacu.

Totodată, fostul premier critică măsurile economice adoptate de actualul Executiv.

"Acestea este efectul marilor reforme ale lui Bolojan - tăiem tot, nu contează vieţile oamenilor! De fapt, acesta este modelul Bolojan nu de acum, ci din ultimul deceniu. Pentru cine vrea să vadă adevărul, am ataşat un clip cu atitudinea lui Bolojan, din 2018, pe când era baronul absolut din Oradea şi îi trata pe medicii de acolo ca pe nişte sclavi", afirmă Marcel Ciolacu.

În finalul postării, Ciolacu susţine că actualul premier aplică acelaşi model la nivel naţional.

"Acum, singura diferenţă este că aplică acelaşi model, «fără excepţii», pentru toţi românii, evitându-i cu grijă doar pe cei foarte bogaţi şi multinaţionalele. În cazul lor, premierul găseşte mereu resurse nelimitate de empatie", susţine Marcel Ciolacu.

România a intrat în recesiune tehnică, după ce Produsul Intern Brut în trimestrul IV 2025 a fost, în termeni reali, mai mic cu 1,9% comparativ cu trimestrul III 2025. Este al doilea trimestru consecutiv de scădere, după ce şi în trimestrul 3 din 2025 PIB-ul a scăzut faţă de trimestrul 2 cu 0,2%, potrivit Institutului Naţional de Statistică (INS).

Premierul Ilie Bolojan afirmă că recesiunea tehnică anunţată vineri de către specialişti era inevitabilă şi anticipată, întrucât România a început trecerea de la ”un model bazat pe deficit şi consum, aparent generator de prosperitate, dar în fapt distrugător, la un model bazat pe investiţii, productivitate, export şi disciplină bugetară”.

