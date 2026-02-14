România va prelua administrarea celui mai mare port din Republica Moldova. Compania Danube Logistics, unicul operator al Portului Giurgiulești de la gurile Dunării, va fi cumpărată de statul român şi va deveni o filială a Administraţiei Porturilor Marine Constanţa. Vorbim de un port aflat la câţiva kilometri de graniţele cu România şi Ucraina, care asigură 70% din importurile Republicii Moldova. Portul poate primi atât nave fluviale, cât şi maritime.

"Guvernul României salută tranzacția în curs de finalizare de către Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) pentru cumpărarea operatorului Portului Internațional Giurgiulești, firma ICS Danube Logistics, de către Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța. BERD a semnat, la 31 decembrie 2025, Acordul de Cumpărare de Acțiuni pentru vânzarea a 100% din acțiunile sale deținute de ICS Danube Logistics, operatorul Portului Giurgiulești, către Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța", a anunțat Executivul.

Tranzacția a fost aprobată de acționarii Portului Constanța la 12 februarie 2026.

"Prin această cumpărare, România, prin CN Administrația Porturilor Maritime SA Constanța, își asumă angajamente ferme privind dezvoltarea de lungă durată a Portului Internațional Giurgiulești și consolidarea poziției acestuia în regiunea Mării Negre și a bazinului Dunării”, potrivit Guvernului.

Prin această achiziție, România își asumă dezvoltarea pe termen lung a Portul Internațional Giurgiulești, vizând:

creșterea capacității operaționale;

modernizarea infrastructurii portuare;

consolidarea rolului strategic în regiunea Mării Negre și în bazinul Dunării.

Investiția este menită să întărească și poziția Portul Constanța ca hub regional de transport și logistică, facilitând conexiunile dintre Uniunea Europeană și regiunile învecinate, în contextul geopolitic actual", se mai arată în comunicatului de presă.

Oportunităţi noi pentru operatorii din România şi Moldova

Preluarea operatorului portuar oferă noi oportunități comerciale pentru operatorii din România și Republica Moldova, inclusiv sprijin pentru viitoarea reconstrucție a Ucrainei. În același timp, tranzacția consolidează parteneriatul strategic dintre cele două state și stimulează schimburile economice bilaterale.

Portul Internațional Giurgiulești gestionează peste 70% din importurile și exporturile pe cale navigabilă ale Republicii Moldova, fiind un nod logistic esențial. Amplasat la gurile Dunării, aproape de granițele cu România și Ucraina, portul dispune de terminal petrolier, terminale de cereale, facilități pentru mărfuri generale și un parc de afaceri.

Portul Internațional Giurgiulești, situat la gurile Dunării, la doar câțiva kilometri de granița cu România și în apropierea graniței cu Ucraina, poate primi atât nave fluviale, cât și maritime. Infrastructura portuară include un terminal petrolier, două terminale de cereale, un terminal pentru alte mărfuri și un parc de afaceri.

Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța a depus, pe 24 aprilie 2025, prima ofertă în cadrul licitației organizate de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), acționarul majoritar al ICS Danube Logistics.

