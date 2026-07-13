România, atacată cibernetic de Rusia. UE acuză oficial FSB și impune sancțiuni dure

Uniunea Europeană a denunțat azi, printr-o declarație a Înaltului Reprezentant, activitățile cibernetice malițioase atribuite Rusiei și rețeaua de servicii secrete, hackeri, grupări infracționale și companii private folosită pentru atacarea statelor membre și a partenerilor internaționali. În paralel, UE a anunțat sancțiuni împotriva a nouă persoane și patru entități implicate în aceste operațiuni. Președintele Nicușor Dan și Ministerul Afacerilor Externe au condamnat atacurile și au salutat noile sancțiuni impuse.

Lubianka, faimoasa clădire din Moscova care a servit drept sediu central pentru temutele servicii secrete sovietice și ruse (NKVD, KGB, iar în prezent FSB) - Profimedia

Uniunea Europeană acuză Rusia că folosește o rețea formată din servicii secrete, hackeri, grupări infracționale și firme private pentru a desfășura atacuri cibernetice împotriva statelor europene și a partenerilor lor. UE atribuie o parte dintre aceste operațiuni Centrului 16 al FSB, despre care spune că ar controla inclusiv gruparea TURLA. Atacurile ar fi vizat rețele guvernamentale, industria de apărare și infrastructura critică, inclusiv centrale energetice. România este menționată printre țările atacate. Ca reacție, UE a impus sancţiuni împotriva a nouă persoane și patru entități implicate în aceste activități.

Reacţia preşedintelui Nicuşor Dan şi a MAE

România condamnă ferm activităţile cibernetice ostile desfăşurate de grupări controlate de Serviciul Federal de Securitate al Federaţiei Ruse care au vizat state membre ale Uniunii Europene, aliaţi NATO şi partenerii acestora, inclusiv ţara noastră, a transmis preşedintele Nicuşor Dan. Şi MAE a condamnat atacurile.

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Şeful statului a subliniat că, alături de Uniunea Europeană, România transmite mesajul că astfel de atacuri, care vizează instituţii publice, infrastructură critică şi informaţii sensibile, sunt inacceptabile. "Ele fac parte dintr-o campanie hibridă mai amplă, menită să submineze stabilitatea democraţiilor noastre, să alimenteze diviziunile în societate şi între aliaţi şi să testeze coeziunea Uniunii Europene şi a NATO. România va continua să acţioneze, împreună cu aliaţii şi partenerii săi, pentru consolidarea securităţii cibernetice şi pentru apărarea valorilor, securităţii şi unităţii comunităţii euroatlantice", a precizat preşedintele.

"România condamnă cu fermitate, alături de celelalte state membre UE și țări Aliate, activitățile cibernetice ostile desfășurate de grupări controlate de Centrul 16 al Serviciului Federal de Securitate al Federației Ruse (FSB), între care APT TURLA, împotriva statelor membre UE, Aliaților NATO și a partenerilor acestora. Similar altor state membre UE și țări Aliate, România a fost vizată de activități cibernetice ostile ale APT TURLA", a transmis şi Ministrul Afacerilor Externe.

"Aceste activități se încadrează într-un tipar deja cunoscut la nivel european și euro-atlantic, caracterizat de utilizarea, de către Federația Rusă, a unui ecosistem cibernetic complex, care include atât instituții de stat, precum serviciile de informații, cât și actori nestatali (grupări infracționale, hacktivists, companii private). Scopurile acestor acțiuni destabilizatoare variază de la exfiltrarea de date sensibile la perturbarea infrastructurii critice și a serviciilor publice. Acțiunile cibernetice ostile ale unor instituții ale Federației Ruse și coluziunea statului rus cu grupări infracționale demonstrează ignorarea în continuare, de către Federația Rusă, a normelor și principiilor internaționale privind comportamentul statal responsabil în spațiul cibernetic, așa cum a fost definit la nivelul ONU", se mai arată în comunicatul MAE.

"Totodată, activitățile cibernetice ostile ale actorilor din acest ecosistem reprezintă o componentă importantă a campaniei hibride desfășurate cu intensitate sporită de Federația Rusă împotriva statelor membre UE și NATO și a partenerilor acestora. Obiectivele acestei campanii includ subminarea stabilității țărilor vizate, crearea de diviziuni la nivel național și în cadrul NATO și al UE, testarea unității și coeziunii celor două organizații, precum și descurajarea sprijinului acordat Ucrainei. Salutăm măsurile restrictive suplimentare impuse de UE și UK împotriva unor entități și persoane care facilitează activitățile cibernetice ostile ale Federației Ruse. Cerem Federației Ruse să înceteze aceste acțiuni destabilizatoare și să-și respecte obligațiile internaționale. România rămâne solidară cu celelalte state membre UE și țări Aliate afectate de aceste activități cibernetice ostile și va continua să contribuie la eforturile întreprinse la nivel Aliat, european și internațional pentru a preveni, descuraja și contracara astfel de acțiuni destabilizatoare" a mai precizat ministerul.

UE: România, pe lista țărilor vizate de atacurile cibernetice ale Rusiei. UE acuză oficial FSB

Pe 13 iulie 2026, Înaltul Reprezentant al UE a emis, în numele Uniunii Europene, o declarație denunțând ecosistemul cibernetic ostil al Federației Ruse, care țintește UE, statele membre și partenerii internaționali. "Uniunea Europeană și statele sale membre denunță activitățile cibernetice malițioase ale Rusiei și folosirea de către aceasta a unui ecosistem cibernetic care cuprinde actori statali și nestatali, de la servicii de informații până la grupări de criminalitate cibernetică, hacktiviști și companii private.

Astăzi, dezvăluim că Centrul 16 al Serviciului Federal de Securitate al Rusiei, FSB, controlează mai multe grupări de amenințare cibernetică, inclusiv TURLA. De-a lungul anilor, FSB a desfășurat o gamă largă de activități cibernetice malițioase, de o gravitate tot mai mare, care au afectat UE, statele sale membre și partenerii internaționali, în special Ucraina. Printre aceste activități s-au numărat infiltrarea rețelelor guvernamentale și sabotarea infrastructurii critice. Au fost vizate, printre altele, Franța, Germania, Polonia, Cipru, Țările de Jos, Austria, Slovacia, România și Finlanda. În Franța, Centrul 16 a desfășurat, începând din 2010, operațiuni de spionaj cibernetic împotriva unor entități guvernamentale strategice, precum și împotriva industriei de apărare în 2025. În Germania, acesta a vizat instituții guvernamentale. Recent, în Polonia, Centrul 16 a desfășurat operațiuni de sabotaj cu efect perturbator împotriva infrastructurii critice, inclusiv asupra unor centrale de cogenerare.

Infractori cibernetici, hacktiviști autoproclamați și companii private legate de Rusia, inclusiv actori care acționează la instrucțiunile, sub îndrumarea sau controlul acesteia, au desfășurat, permis și facilitat, de asemenea, o gamă largă de activități malițioase. Condamnăm ferm comportamentul Rusiei și folosirea abuzivă a acestui ecosistem cibernetic, prin atacarea serviciilor publice și a infrastructurii critice, provocând perturbări și pierderi financiare.

Ca răspuns la aceste activități malițioase, UE impune, de asemenea, măsuri restrictive împotriva a nouă persoane și a patru entități. Aceste sancțiuni ale UE vizează ofițeri ai serviciului rus de informații militare GRU, precum și infractori cibernetici, hacktiviști autoproclamați și companii private care contribuie la eforturile Rusiei de destabilizare a UE, a statelor sale membre și a partenerilor internaționali.

Salutăm coordonarea strânsă cu Regatul Unit în evaluarea noastră comună privind convergența tot mai mare dintre actorii nestatali și cei statali. Vom continua să consolidăm cooperarea cu partenerii internaționali, inclusiv cu NATO, cu respectarea deplină a principiilor directoare convenite, pentru sprijinirea unui spațiu cibernetic global, liber, deschis, stabil și sigur.

Prin denunțarea comportamentului malițios al Rusiei și impunerea unor costuri celor responsabili pentru astfel de activități, UE își reafirmă hotărârea de a asigura tragerea la răspundere în spațiul cibernetic. Toate statele, inclusiv Rusia, ar trebui să respecte cadrul Organizației Națiunilor Unite privind comportamentul responsabil al statelor în spațiul cibernetic, normele acestuia și dreptul internațional", se arată în comunicat.