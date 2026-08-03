Tribunalul UE a respins cererea Dianei Şoşoacă de suspendare a ridicării imunităţii parlamentare

Cererea eurodeputatei Diana Iovanovici Șoșoacă de a fi suspendată decizia prin care Parlamentul European i-a ridicat parțial imunitatea parlamentară, a fost respinsă de către Tribunalul Uniunii Europene, potrivit Agerpres.

În Ordonanţa pronunţată de vicepreşedintele Tribunalului Uniunii Europene, Savvas Papasavvas, instanţa a apreciat că nu sunt îndeplinite condiţiile legale pentru suspendarea temporară a executării deciziei Parlamentului European până la soluţionarea procesului privind anularea acesteia şi a respins cererea eurodeputatei.

Diana Şoşoacă a sesizat Tribunalul UE prin două demersuri

Potrivit ordonanţei, pronunţată la 16 iulie şi disponibilă pe site-ul Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (InfoCuria), Diana Iovanovici Şoşoacă a sesizat Tribunalul UE, la 7 mai 2026, prin două demersuri distincte: o acţiune prin care solicită anularea deciziei Parlamentului European şi o cerere de suspendare a executării acesteia până la soluţionarea procesului.

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Acţiunea principală, prin care eurodeputata cere anularea deciziei Parlamentului European privind ridicarea parţială a imunităţii sale, va fi analizată separat şi rămâne în curs de judecată.

Solicitarea de ridicare a imunităţii eurodeputatei a fost transmisă Parlamentului European la 24 septembrie 2025 de ministrul român al justiţiei, în urma unei cereri formulate cu o zi înainte de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Cererea viza continuarea cercetărilor în mai multe dosare penale.

După ce solicitarea a fost anunţată în plenul Parlamentului European şi trimisă Comisiei pentru afaceri juridice, Diana Iovanovici Şoşoacă a fost audiată de această comisie la 24 martie 2026.

La 23 aprilie 2026, Comisia pentru afaceri juridice a adoptat raportul prin care a recomandat ridicarea parţială a imunităţii, iar Parlamentul European a decis ridicarea imunităţii eurodeputatei pentru procedurile penale vizate, cu excepţia celei referitoare la afirmaţiile făcute în discursul susţinut în plen la 11 februarie 2025.