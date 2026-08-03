Incendiu violent pe plaja din zona Faleza Nord Constanţa. O construcţie s-a făcut scrum în câteva minute

Un incendiu puternic a izbucnit în această dimineață pe plaja din zona Faleza Nord din Constanța. O magazie în care erau depozitate echipamente de kitesurfing şi două ambarcaţiuni din apropiere au fost cuprinse de flăcări.

Din fericire pagubele sunt doar materiale şi nu au fost victime. Pompierii au reuşit să lichideze incendiul înainte ca acesta să se extindă la alte construcții din zonă.

După lichidarea focului, salvatorii au verificat zona pentru a elimina riscul unor alte focare. Urmează ca o anchetă să stabilească ce a provocat uzbucnirea incendiului.