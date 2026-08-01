Lider PNL, după ce Fitch a menținut ratingul României: "Ţara noastră își păstrează credibilitatea"

Dan Motreanu, secretarul general al PNL, a declarat sâmbătă că menținerea ratingului de țară al României de către Fitch este un semnal pozitiv pentru economie și arată, în opinia sa, că măsurile privind disciplina bugetară și limitarea cheltuielilor inutile sunt pe drumul bun.

Dan Motreanu, secretarul general al PNL și europarlamentar, a afirmat sâmbătă, într-o postare pe Facebook, că decizia agenției Fitch de a menține ratingul de țară al României reprezintă "o veste importantă" pentru economie, însă a punctat faptul că "nu este momentul pentru satisfacție, ci pentru responsabilitate și consecvență".

"Menținerea ratingului de țară de către agenția Fitch este o veste importantă pentru România. Asta înseamnă că, în ciuda dificultăților prin care trecem, țara noastră își păstrează credibilitatea în fața investitorilor și își menține accesul la finanțare în condiții mai bune. Această decizie arată că măsurile de disciplină bugetară și de reducere a risipei merg în direcția corectă. Nu este momentul pentru satisfacție, ci pentru responsabilitate și consecvență. Echilibrele financiare nu se reconstruiesc peste noapte, ci prin decizii dificile și prin continuitate", a scris Motreanu pe Facebook.

În opinia sa, primele rezultate ale consolidării fiscale încep să fie vizibile. El a invocat datele privind execuția bugetară din prima jumătate a acestui an, când deficitul bugetar s-a redus la 2% din PIB, comparativ cu 3,64% în aceeași perioadă a anului trecut.

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"Este un semnal că România poate reveni pe o traiectorie de stabilitate, dacă reformele sunt duse până la capăt. În același timp, nu trebuie uitat cum am ajuns aici. Ani la rând, reformele au fost amânate, iar dezechilibrele bugetare s-au adâncit. Astăzi, Guvernul condus de Ilie Bolojan încearcă să corecteze aceste probleme, într-un context politic complicat și în condițiile unor blocaje repetate venite din partea PSD", a mai spus liberalul.

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"România poate merge în direcția bună"

El a punctat faptul că stabilitatea financiară, investițiile și atragerea fondurilor europene ar trebui să reprezinte obiective care depășesc competiția politică.

"Interesul României trebuie să fie mai presus de competiția politică. Stabilitatea financiară, investițiile și fondurile europene sunt obiective care îi privesc pe toți românii și ar trebui să beneficieze de un minim consens. Menținerea ratingului de țară nu reprezintă finalul drumului, ci doar confirmarea că România poate merge în direcția bună. Cea mai mare provocare rămâne aceea de a continua reformele, cu seriozitate, echilibru și responsabilitate", a spus Motreanu.

"Dincolo de cifre și ratinguri, vorbim despre viața de zi cu zi a fiecărui român. Mai puțini bani risipiți pe dobânzi înseamnă mai multe resurse care pot merge către spitale, școli și drumuri, dar și către investiții și locuri de muncă stabile", a conchis acesta.

Fitch păstrează ratingul la "BBB-", cu perspectivă negativă

Agenția de rating Fitch a anunțat vineri seară că menține ratingul suveran al României la nivelul "BBB-", cu perspectivă negativă. Evaluarea este susținută de statutul României de membru al Uniunii Europene și de fluxurile de capital asociate, care contribuie la apropierea nivelului veniturilor de media europeană și facilitează accesul la finanțare externă. De asemenea, PIB-ul pe cap de locuitor și calitatea guvernării sunt peste nivelul altor state cu rating similar. Aceste puncte forte sunt echilibrate de deficitul fiscal și de cont curent (CAD) mare și persistent, de creșterea datoriei publice/PIB și a datoriei externe nete/PIB, de inflația ridicată și de politica internă din ce în ce mai fragmentată și polarizată.