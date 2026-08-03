Un bărbat a fost surprins de camerele de supraveghere în timp ce fura alimente din faţa unui magazin de fructe şi legume din Bistriţa. Prima dată a plecat cu un sac de cartofi, iar câteva ore mai târziu s-ar fi întors în acelaşi loc pentru a lua un pepene. Reprezentanţii magazinului au făcut publice imaginile şi au anunţat ulterior că bărbatul a fost prins de jandarmi.

Totul s-a întâmplat ziua în amiaza mare, la un magazin de fructe şi legume din Bistriţa.

Camerele de supraveghere au surprins un bărbat care se apropie de intrarea în magazin şi ia un sac cu cartofi aflat pe trepte, apoi pleacă.

Câteva ore mai târziu, potrivit reprezentanţilor magazinului, acelaşi bărbat a revenit. De această dată, ar fi plecat cu un pepene.

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După cele două episoade, reprezentanţii magazinului au publicat imaginile pe reţelele de socializare şi au reacţionat într-o notă ironică.

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"După cartofi prăjiți i s-o făcut poftă de lebeniță", au scris aceştia pe pagina de Facebook unde au şi postat imaginile surprinse de camerele de supraveghere din timpul furtului.

Mesajul transmis de reprezentanţii magazinului

Ulterior, magazinul şi-a actualizat postarea şi a anunţat că bărbatul ar fi fost prins de jandarmi.

"Aceeași persoană ne-a furat din nou astăzi! Nu dăm noi faliment din cauza acestor furturi, dar vrem să avem un oraș sigur, fără criminali liberi pe străzi", au transmis reprezentanţii magazinului.

Potrivit informaţiilor publicate de aceştia, primul furt ar fi avut loc la ora 15:27, iar cel de-al doilea la 19:47.

Reprezentanţii magazinului susţin, de asemenea, că persoana surprinsă în imagini ar fi fost recent eliberată din închisoare, unde ar fi executat o pedeapsă pentru omor. Această informaţie provine din postarea magazinului și nu este confirmată independent în materialul disponibil.

"De data aceasta a fost prins de Jandarmeria Română și este deja în proces de relocare înapoi la închisoare!", au mai transmis reprezentanţii magazinului.