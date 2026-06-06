Vladimir Putin transmite încă un mesaj de sfidare Occidentului. Liderul de la Kremlin spune că războiul din Ucraina se va încheia doar în condiţiile Rusiei şi că sancţiunile nu au reuşit să-i îngenuncheze ţara. Afirmaţiile făcute la forumul economic de la Sankt Petersburg, par, însă, contrazise de realitate. Summitul de anul acesta a fost ocolit de marii lideri politici, chiar şi din ţările aliate, iar sălile au fost populate cu extremişti şi personaje controversate, precum fraţii Tate. În mulţime s-a aflat şi Diana Şoşoacă, care i-a transmis lui Putin că românii nu îl urăsc şi că vor pace cu Rusia.

Cu o oră şi jumătate întârziere faţă de ora programată, Vladimir Putin şi-a început discursul de la Sankt Petersburg. El s-a lăudat că Rusia are parteneriate mult mai bune, după ruptura de Europa, şi acces la pieţe mai promiţătoare. Asta deşi cifrele arată că economia rusă se contractă.

"Auzim critici din toate părțile, susținând că totul se destramă. Da, dar am ajuns exact la nivelul la care țările din zona euro s-au aflat în ultimii ani", a declarat preşedintele rus Vladimir Putin.

La fel de sfidător a fost Putin şi în privinţa războiului. A refuzat întâlnirea faţă în faţă pe care i-o ceruse, într-o scrisoare deschisă, Volodimir Zelenski.

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"Nu văd sensul unei întâlniri (n.r. cu Zelenski). O astfel de întâlnire are sens doar pentru partea ucraineană", a mai afirmat Putin.

"Din păcate, partea rusă a ales încă o dată războiul. toată lumea a auzit declarația de astăzi. (...) (n.r. Putin) nu vrea să schimbe nimic, nu vrea să admită că războiul lui îi mulțumește doar pe el și pe cei care profită de pe urma lui", a declarat Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei.

"Davosul rusesc", fără liderii lumii. Cine s-a aflat în sala lui Putin

Discursul lui Putin a fost ţinut în faţa unei săli pline, dar din ea au lipsit şefii de stat europeni, înalții oficiali ai Uniunii Europene și marii directori de corporații occidentale. Înaintea războiului, Emmanuel Macron şi Angela Merkel au participat la summitul supranumit Davosul rusesc. Anul acesta, ei au fost înlocuiţi cu fraţii Tate sau cu membri ai partidului de extremă dreaptă Alianţa pentru Germania. Au mai participat actorul Steven Seagal, care are şi cetăţenie rusă, şi Diana Şoşoacă.

"Aș dori să vă spun că poporul român nu vă urăște. Poporul român dorește pace cu Rusia. Nu vrem să-i ajutăm pe ucraineni. Nu vrem să le dăm bani și arme. Dar, din păcate, România este condusă de la Bruxelles. Și nu vă pot transmite un salut călduros din partea președintelui nostru, pentru că nu avem un președinte", a spus Diana Şoşoacă, lidera partidului SOS România.

"Vă rog să transmiteţi cele mai calde salutări și urări tuturor ortodocșilor din România", a răspuns Vladimir Putin.

La câteva ore după discursul lui Putin, dronele ucrainene au luat iar la ţintă Rusia.

86 de drone au fost doborâte în apropiere de Sankt Petersburg. Altele şi-au atins ţinta şi au incendiat una dintre cele mai mari rafinării ruse şi un depozit de combustibil.