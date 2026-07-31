Fostul preşedinte Traian Băsescu este de părere că liderul PNL, premierul interimar Ilie Bolojan, ”va trebui să înţeleagă faptul că ţara e mai importantă decât orgoliul şi interesele lui şi să refacă coaliţia” , măcar pentru câteva luni, Băsescu amintind că, timp de două decenii, PNL şi PSD au guvernat România.

Băsescu îi cere lui Bolojan să renunţe la orgoliu şi să refacă coaliţia: PNL și PSD să repare ce au stricat - Hepta

Traian Băsescu a declarat că, având în vedere actuala situaţie geo-politică, România are nevoie "rapid" de un guvern, spunând că România are nevoie "acum, în acest moment" de Executiv.

Fostul preşedinte consideră că Ilie Bolojan ar trebui să renunţe la decizia de a nu mai face coaliţie cu PSD.

"După părerea mea, Bolojan va trebui să înţeleagă că, pentru că blocajul e la el, va trebui să înţeleagă faptul că ţara e mai importantă decât orgoliul şi interesele lui şi să refacă coaliţia pentru un timp. Au stat 20 de ani împreună, ţara a fost adusă în situaţia în care este acum de ei, de tandemul PSD-PNL, de tandemul Nicu şi Marcel şi de cine a mai fost. (...) Deci trebuie să plătească ce au stricat. Nu pot la nesfârşit ei să strice şi să vină alţii să repare", a afirmat Traian Băsescu, la B1 TV.

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El este de părere că "Bolojan a blocat lucrurile că nu vrea cu PSD-ul, după 20 de ani în care au stat umăr la umăr".

Fostul şef al statului a susţinut că nu doar Ilie Bolojan, ci şi ceilalţi PNL-işti "au fost tot timpul cu PSD-ul".

"Dacă ar vrea să facă ceva pentru ţară, după ce a făcut atâta rău, ar fi să găsească o soluţie să guverneze măcar câteva luni împreună. Pe termen lung, depinde de momentul alegerilor, şi atunci Bolojan poate să explice de ce nu mai vrea cu PSD-ul", a argumentat Băsescu.

El a spus că actuala criză e "o motivaţie" pentru ca cele două mari partide să se alieze din nou pentru guvernare.

"Până acum au făcut-o de bună voie, s-au lăsat de bună voie în braţele PSD-ului, acum să o facă de nevoie, ca să rezolve o criză politică majoră", a adăugat Traian Băsescu.

El a menţionat că preşedintele Nicuşor Dan "nu are niciun mijloc să îl forţeze" pe preşedintele PNL să renunţe la decizia de a nu mai face alianţă cu PSD.