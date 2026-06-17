SURSE: Luptă pe viaţă şi pe moarte la congresul PNL. Veştea vrea să preia partidul, Bolojan vrea să-l excludă

Se anunţă o luptă de totul sau nimic în următoarele zile la vârful PNL. Adrian Veştea, prim-vicepreşedinte şi premierul desemnat de Nicuşor Dan să facă noul guvern, vrea să candideze pentru şefia partidului împotriva lui Ilie Bolojan, chiar la congresul pe care tabăra Bolojan vrea să îl convoace pentru a-l exclude, au transmis surse din partid pentru Observator.

Tabăra Bolojan vrea să îi excludă din partid şi din conducerea PNL pe toţi cei care îl susţin pe Adrian Veştea şi fac parte din tabăra Thuma, potrivit surselor Observator.

Adrian Veştea a sfidat ultimatumul de a-şi depune mandatul şi a anunţat că merge înainte cu formarea guvernului, fără să se teamă că va fi dat afară din partid.

Excluderea puciştilor se poate face doar prin Congres, care ar putea fi convocat duminică, dar este luat în calcul şi scenariul ca în momentul congresului, Veştea să fie deja instalat premier.

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În momentul actual, nu există nicio garanţie că Adrian Veştea are voturile necesare ca să-şi treacă Guvernul.

Adrian Veştea ar putea veni la Congres, potrivit surselor citate, cu propria echipă de conducere - cei din aripa anti-Bolojan, printre care Hubert Thuma, Nicoleta Pauliuc, Cătălin Predoiu, Lucian Bode, Alina Gorghiu, Rareş Bogdan. De altfel, multe dintre aceste nume apar şi pe o listă provizorie de miniştri propuşi în Guvernul Veştea.

Amintim că PNL a transmis ieri că Adrian Veştea "se situează în afara partidului", conform prevederilor statutului formaţiunii. Iar Biroul Politic Naţional a votat luni seară, cu o majoritate clară, împotriva participării partidului la un guvern cu PSD (39 de voturi pentru, 10 voturi împotrivă, 4 abţineri), împotriva susţinerii unui guvern condus de Adrian Veştea (41 de voturi pentru, 13 voturi împotrivă, 2 abţineri) şi pentru ca acesta să-şi depună mandatul de premier desemnat (39 de voturi pentru, 13 voturi împotrivă, 3 abţineri).

Totul va depinde de cât de puternică este facţiunea lui Hubert Thuma, care, amintim, urmăreşte refacerea Coaliţiei cu PSD fără Ilie Bolojan.

"Nu am o emoție, nu vă emoționați atât de tare pentru că nu o să mă dea nimeni afară, vă garantez că nu o să mă dea nimeni afară", a declarat Veştea ieri pe holurile Parlamentului.