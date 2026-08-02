Nouă alertă aeriană în Tulcea. O dronă a zburat 20 de minute deasupra României

O nouă alertă aeriană în judeţul Tulcea. Locuitorii din zona de nord au fost avertizați ca există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat astăzi, 2 august, la ora 15.09, o țintă aeriană în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina, transmite un comunicat din partea MApN. Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, din cadrul Bazei 86 Aeriene Borcea, au fost ridicate de la sol la ora 15.17 pentru monitorizarea situației.

Update: Ținta aeriană a evoluat pentru aproximativ 20 de minute deasupra apelor teritoriale si de-a lungul brațului Sulina, în spațiul aerian național, după care a părăsit teritoriul României spre Ucraina, unde a fost doborâtă de forțele uncrainene. Resturi de dronă au căzut în zona localității Periprava, la aproximativ 1 km de frontieră, pe un teren agricol. Nu au fost raportate victime sau pagube materiale. Alerta aeriană instituită pentru județul Tulcea a încetat la ora 16.05.

Ştire iniţială: A fost emis un mesaj Ro-Alert pentru locuitorii din zona de Nord a județului Tulcea prin care erau avertizați ca există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian.

„Exista posibilitatea caderii unor obiecte din spatiul aerian. Pastrati-va calmul! Adapostiti-va in beciuri sau adaposturi de protectie civila. In lipsa unui adapost, ramaneti in interiorul casei, departe de geamuri si pereti exteriori. Durata estimata: 90 min”, se transmite în mesaj.

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Ce spune MApN

Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat astăzi, 2 august, la ora 15.09, o țintă aeriană în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina, transmite un comunicat din partea MApN.

Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, din cadrul Bazei 86 Aeriene Borcea, au fost ridicate de la sol la ora 15.17 pentru monitorizarea situației.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din județul Tulcea, care a transmis mesaj RO-Alert.

Revenim cu noi detalii pe măsură ce acestea vor fi disponibile.

Amintim că, astăzi dimineață, locuitorii din județul Tulcea au mai primit un mesaj de tip Ro-Alert.

Sistemul de supraveghere radar al MApN detectase în cursul acestei dimineți, 2 august, în jurul orei 09.30, o țintă aeriană în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina.