Adolescenți din Europa recrutați pentru a ucide. Cum operează rețeaua Foxtrot și legăturile cu regimul iranian

Rețele de crimă organizată din Europa recrutează adolescenți vulnerabili prin intermediul rețelelor sociale pentru a comite asasinate în schimbul unor sume de bani. Anchetele desfășurate în mai multe țări arată că tinerii primesc instrucțiuni într-un mod asemănător jocurilor video, iar unele dintre atacuri ar avea legături cu gruparea suedeză Foxtrot Network și cu regimul iranian, potrivit BBC .

Adolescenți recrutați pentru a ucide. Cum operează rețeaua cu legături cu regimul iranian în Europa - Profimedia

Din 2022, se crede că Foxtrot Network a fost responsabilă pentru aproximativ 35 de crime, precum și pentru o serie de atacuri și tentative de atac asupra unor ținte israeliene din Europa, inclusiv două incidente în care au fost folosite explozibili și grenade de mână.

Gruparea recrutează adolescenți pentru a comite atacurile în schimbul banilor, însă aproape niciodată nu ajunge să-i plătească, deoarece aceștia sunt adesea prinși. Andy Kraag, șeful Centrului European pentru Criminalitate Gravă și Organizată din cadrul Europol, descrie fenomenul drept "externalizarea calculată a omorului" către tineri vulnerabili. OTF GRIMM reunește în prezent 11 țări afectate de fenomenul VaaS (Violence as a Service): Belgia, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Islanda, Țările de Jos, Norvegia, Spania, Suedia și Regatul Unit.

Legăturile Foxtrot Network cu regimul iranian

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Liderul Foxtrot Network, Rawa Majid, a fugit din Suedia, apoi și din Turcia, unde își stabilise ulterior baza de operațiuni, iar în prezent se află în capitala Iranului, Teheran. Poliția crede că unele dintre atacurile de tip VaaS au fost comise în numele regimului iranian, inclusiv un atac cu grenadă de mână asupra ambasadei Israelului din Copenhaga, în timp ce alte atacuri au avut legătură cu războaiele teritoriale ale Foxtrot pentru controlul traficului de droguri.

Diamant Salihu, jurnalist de investigație la postul suedez SVT, cercetează de trei ani activitatea Foxtrot și legăturile grupării cu Iranul: "Regimul îi ordonă liderului Foxtrot Network să își folosească rețeaua pentru a comite atacuri împotriva dușmanilor regimului iranian", a spus acesta. "Poate fi vorba despre disidenți, jurnaliști care se opun regimului și, de asemenea, despre ținte israeliene".

Potrivit lui Salihu, legăturile cu regimul iranian au început după octombrie 2023, când Majid a fugit la Teheran.

"A trebuit să facă o înțelegere pentru a putea trăi liber în Iran, cu condiția ca el și rețeaua sa să lucreze pentru regim".

Cum sunt recrutați adolescenții pentru asasinate

Cazul Natland ilustrează modul în care funcționează sistemul VaaS. Natland este fiul a doi jurnaliști din Stavanger și a avut o copilărie confortabilă, dar a ajuns să consume droguri și a dezvoltat o psihoză, fiind internat o perioadă într-un centru de dezintoxicare și, pentru scurt timp, într-un centru pentru minori. Acolo a cunoscut un alt adolescent care folosea online pseudonimul UnknownHustler.

UnknownHustler a fost cel care i-a trimis pentru prima dată lui Natland solicitarea online pentru găsirea unei persoane care să comită un asasinat în Regatul Unit – "Crimă în Anglia, 270k" (270.000 de coroane norvegiene înseamnă aproximativ 21.000 de lire sterline).

Mesajul provenea de la un alt adolescent care folosea pseudonimul Generalen. Generalen – care avea 16 ani la acel moment și își petrecuse ultimii trei ani într-un centru pentru minori – l-a recrutat ulterior pe Natland pentru asasinat. Natland a fost apoi pus în legătură cu un membru Foxtrot care folosea online numele Agent 47, inspirat din seria de jocuri Hitman. Poliția suedeză l-a acuzat pe Ali Shehad Ahmed, un apropiat al liderului Foxtrot, Rawa Majid, că ar fi persoana din spatele identității Agent 47.

Agent 47 i-a rezervat lui Natland un bilet doar dus către aeroportul din Manchester și l-a ajutat să obțină un pașaport de urgență. Prin intermediul aplicației de mesagerie Signal, acesta l-a ghidat pe Natland în fiecare etapă a călătoriei, înainte de a-l pune în legătură cu un responsabil de logistică care folosea pseudonimul "1".

Tratându-l pe Natland într-un mod asemănător unui personaj dintr-un joc video, „1” i-a trimis o hartă și înregistrări video care îi arătau unde să găsească arme ascunse într-o zonă împădurită din Huddersfield, apoi un alt videoclip care îi explica cum să ajungă la o sumă de bani ascunsă în vegetația de lângă un pasaj pietonal subteran.

După ce Natland s-a instalat într-un hotel din Huddersfield, având asupra sa armele, Agent 47 i-a trimis din nou un mesaj: "Avem multe de făcut mâine". Natland a fost arestat în dimineața următoare. Încă nu i se spusese pe cine urma să ucidă, iar anchetatorii antiteroriști încearcă în continuare să stabilească dacă era vorba despre un asasinat din lumea interlopă sau despre o crimă cu motivație politică, comisă în numele Iranului.

Adolescentul care îl recrutase pe Natland, Generalen, era foarte activ. Pe lângă recrutarea lui Natland ca asasin, acesta mai recrutase cel puțin două persoane care au comis crime în Suedia. Una dintre ele era Azimov, care ispășește o pedeapsă pe viață pentru uciderea persoanei greșite, iar cealaltă era un tânăr de 17 ani care îl împușcase mortal pe Ahmed Zamzam în Lund, în sudul Suediei, cu trei săptămâni și jumătate înainte.

De ce rețeaua preferă asasini tot mai tineri

Niciunul dintre cei doi ucigași nu a fost plătit, deoarece amândoi au fost prinși. Salihu spune că acest lucru face parte din modul de funcționare al Foxtrot.

"Nu le pasă deloc dacă adolescenții sunt prinși. Pentru că, odată ce sunt prinși, nu mai pot cere banii care le-au fost promiși și nu avem exemple de bani care să fi fost plătiți acestor tineri ucigași", a spus el. "A existat o politică deliberată de a recruta adolescenți din ce în ce mai tineri, pentru că aceștia nu se gândesc la consecințele faptului că pot fi prinși și sunt mai dispuși să își asume riscuri".

Generalen a fost oprit în cele din urmă după ce a încercat să organizeze uciderea fiului în vârstă de 14 ani al unui polițist norvegian. El recrutase un adolescent de 15 ani și unul de 17 ani pentru a comite atacul cu cuțitul, însă tânărul de 15 ani a anunțat poliția. Când Generalen a fost arestat, anchetatorii au găsit în telefonul său detalii despre complotul pentru crimă din Huddersfield, ceea ce a permis poliției britanice să-l aresteze pe Natland la timp.

Generalen a fost condamnat în luna mai și execută o pedeapsă de 14 ani de închisoare.

Deocamdată nu este clar în ce măsură arestările au redus capacitatea Foxtrot de a opera, însă alte grupări, inclusiv rivalii Foxtrot din Dalen Network, au adoptat deja metoda VaaS de recrutare a adolescenților vulnerabili pentru comiterea de crime, astfel că pericolul rămâne cât se poate de prezent.

Fenomenul s-a răspândit rapid din Suedia în întreaga Scandinavie și în nordul Europei și, așa cum arată cazul Natland, a ajuns anul trecut și în Regatul Unit.